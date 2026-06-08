Taormina Film Festival, selezionato “Un viaggio per incontrare Mimì”. Proiezione venerdì 12 giugno alle 17 presso la Casa del Cinema

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“A JOURNEY TO MEET MIMÌ”, (Un viaggio per incontrare Mimì), selezionato alla 72° Edizione del Taormina Festival, festeggia la sua distribuzione internazionale su tutte le Piattaforme PRIME VIDEO italiane, americane e britanniche con una versione interamente sottotitolata. La Sicilia, quella bella, approda all’estero con la pellicola omaggio al premio Oscar Lina Wertmüller ed interpretata da Giancarlo Giannini, con la straordinaria partecipazione di Tuccio Musumeci e con Claudio Musumeci, Alessandro Caruso, Enrico Terrana. “Siamo orgogliosi dei traguardi raggiunti. Un sentito ringraziamento alle maestranze e tecnici siciliani che hanno contribuito nella realizzazione di una pellicola entrata ormai a far parte della cinematografia indipendente italiana.

“Esportare la sicilianità all’estero. La mia soddisfazione più grande – dichiara il regista Alfredo Lo Piero – è essere stati selezionati alla 72° edizione del prestigioso TAORMINA FILMF ESTIVAL. Significa riconoscere il sacrificio ed il lavoro d’una moltitudine di maestranze siciliane. In questi giorni ho ricevuto apprezzamenti e congratulazioni anche da istituzioni siciliane ed enti culturali, a conferma che la mia opera filmica ha raggiunto i meriti culturali che ci eravamo preposti ed è questa la mia personale soddisfazione”. Il film sarà proiettato venerdì 12 giugno, alle 17, nella Casa del cinema.

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“Un viaggio per incontrare Mimì”, è una produzione CINECT STUDIOS. PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE. Scritto e diretto da Alfredo Lo Piero. Musiche: Salvo Legname. Montaggio: Antonio Todaro. Trucco: Pietro Tenoglio, Tiziana Pavone. Direttore della Fotografia: Giuseppe Di Blasi. Parrucco: Andrea Parrucchieri. Costumi: Sebastiana Chiarenza. Scenografie: Mirko Miceli. Riprese Drone: Davide Saporito. Fotografo di Scena: Walter Lo Cascio. Distribuzione: GREENFILM. Ufficio Stampa Daniele Lo Porto

Con il patrocinio della Regione Siciliana, Palermo Film Commission, Catania Film Commission, Comune di Poggioreale, Comune di Gibellina, Comune di Acicastello.