Lentini (SR), menzione speciale nazionale al “Gorgia Vittorini Moncada” per il corto contro bullismo e cyberbullismo

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LENTINI – La presidenza del Movimento Italiano Genitori ha conferito una menzione speciale nazionale all’Istituto superiore scolastico “Gorgia Vittorini Moncada” per il video “Non è colpa tua”. Un riconoscimento per gli studenti dell’Istituto “Gorgia Vittorini” al concorso nazionale “Cinema in Aula: un viaggio nell’audiovisivo per la didattica innovativa 4.0”. Il progetto approfondisce i temi sensibili e fondamentali per i ragazzi legati al bullismo e cyberbullismo, educazione ambientale, inclusione (disabilità e studenti stranieri), sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e dispersione scolastica. L’iniziativa, realizzata dal Moige, rientra nell’ambito del piano nazionale del Cinema e Immagini per la scuola promosso da MiC (Ministero della Cultura) e MiM (Ministero dell’Istruzione e del Merito) e con il patrocinio di Confarca che ha coinvolto le scuole italiane di II grado di tutte le regioni Il cortometraggio sul tema: “Bullismo e cyberbullismo” è stato dedicato agli atti di bullismo che si verificano all’interno delle scuole. Il lavoro presentato al concorso ha coinvolto tredici studenti dell’Istituto Superiore “Gorgia Vittorini Moncada” di Lentini dalle classi: 4C, 5D, 5F, 5G, 5L, 3S.. Gli studenti, coinvolti nel progetto, seguiti dalla professoressa Lucilla Fisicaro, docente di Scienze Motorie, dopo una serie di incontri sul tema hanno realizzato il cortometraggio. Le riprese sono state effettuate utilizzando diverse location del territorio e della scuola. Gli studenti – attori sono: Giulia Pupillo, Elena Mugno, Alessio Pio Sortino, Federico Erasmo Aulino, Reneè Maria Runza, Giovanni Lucifora, Gabriele Mangiameli, Cirino Junior Greco, Matteo Bruccone, Davide Pirrera, Luigi Campisi, Salvatore Aurelio Giudice, Angelo Tramontana. Il montaggio è stato realizzato da Alessio Pio Sortino. La regia, la sceneggiatura e le musiche sono state curate dalla prof.ssa Lucilla Fisicaro, Alessio Pio Sortino, Elena Mugno e Gabriele Mangiameli. La truccatrice Reneè Runza

Un plauso agli studenti per l’obiettivo raggiunto, è arrivato dal dirigente scolastico Prof. Vincenzo Pappalardo, dalla vice preside Caterina Battiato e dal collaboratore del preside Nicolò Culò e dai referenti del plesso “Gorgia” Elisa Lombardo e Gabriella Romano. L’Istituto – guidato dal Dirigente Scolastico Vincenzo Pappalardo – ha da tempo adottato la mission di promuovere valori sani e di eliminare ogni forma di violenza e di bullismo. Questo impegno è reso possibile grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione Moige (Movimento Italiano Genitori). “Una preziosa occasione per stimolare riflessioni, idee– ha detto la professoressa Lucilla Fisicaro- creatività nei ragazzi e per dare loro una posizione di primo piano all’interno della discussione sul loro futuro. In questo progetto gli studenti hanno avviato all’espressione artistica che è in loro. Il Moige mira ad attivare percorsi didattici e laboratoriali all’interno delle scuole secondarie di primo e secondo grado per il potenziamento delle competenze nei linguaggi cinematografici e audiovisivi, in linea con le attuali esigenze culturali e formative degli studenti e dei docenti”.

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