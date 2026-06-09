Mafia, Chinnici (PD Sicilia): solidarietà alla Pizzeria Ulisse di Tommaso Natale

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“Esprimo tutta la mia vicinanza e il mio pieno sostegno ai titolari della Pizzeria ‘Ulisse’ di piazza Rossi, a Tommaso Natale, nuovamente presi di mira da vili atti intimidatori. Dopo la bottiglia incendiaria di un mese fa, la scorsa notte ignoti hanno appiccato il fuoco davanti all’ingresso del locale. Un gesto grave, che getta nello sconforto e nell’esasperazione chi ogni giorno con onestà e fatica porta avanti un’attività lavorativa”. A dichiararlo è l’onorevole Valentina Chinnici, deputata all’Assemblea Regionale Siciliana e vice segretaria regionale del Partito Democratico.

“Non possiamo e non dobbiamo lasciare soli questi imprenditori coraggiosi – prosegue Chinnici – La loro esasperazione è il grido di un intero territorio che chiede giustizia e presenza dello Stato. Saremo al loro fianco, con iniziative concrete e sostegno morale, finché non potranno tornare a lavorare con la serenità che meritano. È inaccettabile che chi crea lavoro e offre un servizio debba vivere nel terrore”.

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Per la vice segretaria regionale del PD, l’episodio va inquadrato in un fenomeno più ampio: “Dobbiamo liberarci una volta per tutte dal cancro della criminalità organizzata e diffusa, che soffoca le energie migliori della nostra terra. Ogni atto intimidatorio è un attacco alla libertà d’impresa e alla dignità della comunità. Chiediamo alle forze dell’ordine il massimo impegno per individuare i responsabili e alle istituzioni locali un presidio costante di legalità. A Tommaso Natale, come in ogni angolo della Sicilia, la paura non deve vincere”.