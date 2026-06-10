Artemis III: l’astronauta catanese Luca Parmitano nell’equipaggio per la missione che riporterà l’uomo sulla Luna

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La scelta dell’astronauta catanese Luca Parmitano da parte della NASA per la missione aerospaziale Artemis III rappresenta un motivo di grande orgoglio per Catania e la sua provincia. La designazione nell’equipaggio per l’importantissima spedizione, destinata a segnare una nuova pagina nella storia dell’esplorazione umana e a riportare l’uomo sulla Luna, è stata accolta con soddisfazione dal Sindaco Enrico Trantino, che ha sentito personalmente Parmitano per congratularsi.

“Siamo fieri che un figlio orgoglioso della nostra terra sia stato scelto come unico europeo per una missione spaziale di questa portata – ha dichiarato il Sindaco Trantino- “Luca Parmitano è un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale, partita da Catania e capace di affermarsi ai massimi livelli grazie al talento, allo studio, alla determinazione e al sacrificio. La sua storia rappresenta un esempio straordinario per i nostri giovani, ai quali dimostra che con impegno e passione è possibile raggiungere qualsiasi traguardo, anche quelli che sembrano più lontani.”

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Il Sindaco ha sottolineato il legame che Parmitano continua a mantenere con la città: “Siamo particolarmente orgogliosi del suo attaccamento a Catania, dove ha anche compiuto gli studi liceali. Solo pochi mesi fa, nonostante i numerosi impegni professionali, ha voluto inviare da Houston un significativo video-messaggio di sostegno alla candidatura di Catania a Capitale Italiana della Cultura 2028, regalando a tutti noi un momento di grande emozione”.