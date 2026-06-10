Catania, il 15 giugno il convegno “un mare di opportunità” sulla pesca: focus su nuovi bandi, blue economy e futuro

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Le opportunità offerte dal Programma Nazionale Feampa 2021-2027, i nuovi strumenti a sostegno delle imprese e le prospettive di crescita della blue economy saranno al centro del convegno, promosso dal Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, ‘La Sicilia e la pesca: un mare di opportunità’, in programma lunedì 15 giugno, alle ore 09:30, al Palazzo della Regione Siciliana di Catania. All’iniziativa prenderanno parte l’assessore regionale all’Agricoltura, allo Sviluppo Rurale e alla Pesca Mediterranea, on. Luca Sammartino, insieme a dirigenti regionali, esperti del settore, rappresentanti del mondo della ricerca, delle imprese e delle comunità costiere. Particolare attenzione sarà dedicata alla presentazione di tre nuovi avvisi pubblici recentemente pubblicati dal Dipartimento della Pesca Mediterranea. I tre bandi prevedono complessivamente 14,5 milioni di euro a sostegno del comparto ittico siciliano. In particolare, 12 milioni di euro sono destinati all’acquacoltura sostenibile e all’innovazione produttiva, 2 milioni di euro alla diversificazione delle attività delle imprese, con un focus particolare su pescaturismo e ittiturismo, mentre 500 mila euro finanzieranno progetti educativi nelle scuole dell’infanzia e primarie per promuovere la cultura della pesca sostenibile e il consumo consapevole dei prodotti ittici siciliani.

I lavori prenderanno il via con una sessione dedicata al Programma Feampa 2021-2027 e al suo stato di attuazione. Interverranno l’architetto Giovanni Cucchiara, dirigente generale del Dipartimento della Pesca Mediterranea, il dottor Giuseppe Spartà, dirigente del Servizio Programmazione, la dottoressa Donatella Manzo, dirigente del Servizio Acquacoltura e interventi di diversificazione della pesca, il dottor Tommaso Fascetto, dirigente del Servizio trasformazione ittica e interventi strutturali della pesca, e il dottor Leonardo Catagnano, dirigente del Servizio Sviluppo locale e identità culturale della pesca mediterranea. Seguiranno gli interventi tecnico-scientifici della dottoressa Teresa Romeo, dirigente della Stazione Zoologica Anton Dohrn Sicilia, che affronterà il tema della gestione delle risorse biologiche marine; del biologo marino Franco Andaloro, che illustrerà il progetto Reimar dedicato alla salvaguardia del patrimonio culturale della pesca mediterranea; di Ivana Sciuto, Chief Commercial Officer di Testa Conserve, che approfondirà il valore del Made in Sicily nei mercati contemporanei; e della presidente del GALP Riviera Jonica Etnea Eleonora Contarino, che presenterà le strategie di sviluppo locale dell’area costiera ionica.

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Le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, on. Luca Sammartino. A seguire si svolgerà la cerimonia di premiazione dei sindaci e la consegna delle bandiere Reimar – Registro delle Identità della Pesca Mediterranea e dei Borghi Marinari. Nel pomeriggio, infine, spazio al confronto diretto con gli operatori attraverso tavoli tecnici partecipativi dedicati all’innovazione, all’acquacoltura, alla trasformazione ittica e alle strategie di diffusione della cultura del mare e delle sue risorse biologiche, con una particolare attenzione al coinvolgimento del mondo della scuola.