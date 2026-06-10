La voce come cammino interiore: Paolo Li Rosi firma il suo primo libro

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C’è un momento, nella vita di chi canta — ma forse di chiunque — in cui la voce smette di essere uno strumento e diventa un luogo. Una stanza interiore in cui si torna per riconoscersi. È da quel momento che comincia questo libro.

DENTRO LA VOCE – La voce come cammino interiore

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Rise&Press porta in libreria il 3 luglio 2026 il primo libro di Paolo Li Rosi – vocal coach, fondatore della MeOSchool, direttore dell’Ensemble OltreVoci – in pre-order sul sito riseandpress.com.

Dentro la voce non è un manuale di tecnica. È un cammino in quindici capitoli attraverso il corpo, le paure, lo studio, il palco, il silenzio, la maturità: un percorso che Paolo Li Rosi ha costruito in oltre vent’anni di lavoro con voci professionali e amatoriali, dai conservatori ai grandi palchi nazionali — dal Festival di Sanremo al Concerto di Natale in Vaticano, dal Teatro Antico di Taormina all’Arena di Verona.

«La voce non è solo suono: è un luogo interiore da abitare. Non si trova una volta sola. Si ritrova ogni volta che scegli di ascoltarla.» Un libro per cantanti che cercano un senso oltre la tecnica, per insegnanti, attori e oratori che vogliono riconciliarsi con il proprio suono, per chiunque senta che dentro di sé c’è ancora una voce che chiede di essere ascoltata.

Ad arricchire “Dentro la voce” sono le testimonianze e i contributi di autorevoli protagonisti del panorama musicale e culturale italiano.

Artisti, produttori, docenti e professionisti dello spettacolo hanno voluto condividere la propria esperienza e il proprio pensiero, offrendo un prezioso valore aggiunto a questo progetto editoriale. Tra i nomi presenti figurano il cantautore Mario Venuti, la vocal coach, Maria Grazia Fontana, il maestro Adriano Pennino, il manager Enzo Longobardi, il produttore Michele Torpedine, il Dir. Art. Musicale di Radio Italia Solo Musica Italiana, Antonio Vandoni e il direttore del Conservatorio “Saverio Arlia”, Valentina Currenti, a testimonianza della stima e dell’interesse suscitati da un’opera che pone la voce e l’arte dell’interpretazione al centro di una riflessione condivisa.

L’autore

Paolo Li Rosi è musicista, cantante, vocal coach. Laureato in canto lirico presso il Conservatorio «F. Cilea» di Reggio Calabria e in canto pop-rock presso il Conservatorio «P. I. Tchaikovsky» di Nocera Terinese, con il massimo dei voti e la lode. Nel 2001 ha fondato la MeOSchool, oggi realtà di riferimento per la formazione musicale con 25 anni di esperienza. Ha collaborato e collabora con produzioni RAI e Mediaset, scritto arrangiamenti corali per Virginia Raffaele al Festival di Sanremo, per Lola Ponce e Giò Di Tonno al Concerto di Natale in Vaticano, e nel 2022 per Lola Ponce alla Partita della Pace voluta da Papa Francesco. Alla testa dell’ensemble vocale OltreVoci ha condiviso il palco con Ron, Ornella Vanoni, Ermal Meta, Coma_Cose, Gaia, Leo Gassmann, Tiromancino, Mario Venuti, Anna Tatangelo, Stadio, Enrico Ruggeri, Toto Cutugno, all’interno di vari eventi come Festival Show. Nel 2025 ha portato la sua ensemble al Teatro Antico di Taormina nell’omaggio a Ennio Morricone ed è in tournée con Dalla parte di Lucio, omaggio a Lucio Dalla con quintetto d’archi e pianoforte. Da diversi anni dirige anche MeO Spettacoli, agenzia di management per tournée e produzioni musicali e teatrali. Ha ricevuto il Premio Paolo Frontini, il Premio Sicilia e una menzione speciale alla Festa della Musica nel 2011. Per lui la voce è più di un suono: è un luogo dell’anima, un ponte tra mondi diversi, un modo per raccontarsi e per riconoscersi — dentro la voce.

Il 3 luglio, giorno stesso dell’uscita, Paolo Li Rosi sarà al Mondadori Bookstore presso il Centro Commerciale “Le Zagare”, di San Giovanni La Punta (CT), per il primo incontro pubblico con il libro. Una serata durante la quale l’autore ripercorrerà le tappe della sua carriera di formatore e musicista, divenuta, in oltre vent’anni di attività, un punto di riferimento per artisti e giovani talenti che desiderano affacciarsi al mondo della musica.”

Orario, modalità di partecipazione e dettagli dell’evento saranno pubblicati sui canali social dell’autore, della casa editrice Rise&Press e della libreria.