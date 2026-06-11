Consiglio comunale straordinario sulla SAC, il presidente UPLA CLAAI Orazio Platania interviene sulla privatizzazione

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CATANIA – Nel corso del Consiglio comunale straordinario dedicato al processo di privatizzazione della SAC e alle prospettive strategiche dell’Aeroporto di Catania, è intervenuto anche Orazio Platania, presidente di UPLA CLAAI.

Nel suo intervento, Platania ha sottolineato l’importanza di portare avanti la vendita della società di gestione aeroportuale, evidenziando però la necessità che una decisione così rilevante non venga affidata esclusivamente ai commissari della Camera di Commercio. Il presidente di UPLA CLAAI ha richiamato una delibera del 2022 che aveva già individuato una base d’asta per l’operazione, chiedendo maggiore chiarezza e condivisione nelle scelte future.

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Platania ha inoltre criticato i lunghi tempi del commissariamento della Camera di Commercio, ricordando che dopo quattro anni si è ancora in attesa del completamento del percorso che dovrebbe portare al rinnovo degli organi camerali.

Nella parte conclusiva del suo intervento ha ricordato come la cessione della SAC riguardi non soltanto l’aeroporto di Catania ma anche quello di Comiso, sottolineando il ruolo strategico dei due scali per il turismo e lo sviluppo economico della Sicilia.

Per approfondire tutti i temi affrontati da Orazio Platania è possibile visionare il video integrale dell’intervento.