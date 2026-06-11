Mangia’s Musaic Festival: presentata l’edizione 2026

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Mercoledì 10 giugno 2026 è stata presentata l’edizione 2026 di Mangia’s Musaic Festival, in programma da venerdì 17 luglio a sabato 1° agosto 2026 e che ha come comune denominatore Mangia’s, catena alberghiera italiana leader nel settore luxury e upper upscale in Sicilia e Sardegna, con le sue diciassette strutture tra hotel e resort situate in posizioni strategiche.

La presentazione è avvenuta durante una conferenza stampa tenutasi presso il Grand Hotel et Des Palmes di Palermo con la partecipazione di Alessandro Anello, Assessore al Turismo del Comune di Palermo, Felice Crescente, Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, Fabrizio di Trapani, Direttore Commerciale del gruppo Mangia’s, Nick The Nightfly, Direttore Artistico del festival e Miriana Kondic, Organizzatrice del festival ed è stata moderata dalla giornalista Eva Spampinato.

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Durante la conferenza stampa sono stati evidenziati i tratti distintivi di Mangia’s Musaic Festival, un progetto che integra diverse realtà della Sicilia e ne rafforza il ruolo nel calendario internazionale dei festival musicali e culturali. Mangia’s Musaic Festival contribuisce a rafforzare la Sicilia come meta turistica d’élite, unendo fattori come la musica di qualità ed una serie di location uniche, insieme ad una visione innovativa del viaggio e della vacanza, in modo da scoprire il territorio siciliano attraverso cultura, bellezza e concerti esclusivi tra mare cristallino, architetture storiche e paesaggi naturali straordinari.

La programmazione di Mangia’s Musaic Festival spazia attraverso diversi generi musicali, con la direzione artistica di Nick The Nightfly (Radio Monte Carlo). Per la prima volta la rassegna diventa itinerante, Brucoli, Selinunte, Sciacca e Taormina saranno le località prescelte, quattro luoghi autentici simboli della bellezza paesaggistica e culturale dell’isola, il tutto grazie alla possibilità esclusiva di abbinare una vacanza musicale in una realtà unica come Mangia’s, modulandola con i pacchetti per il fine settimana comprensivi dei biglietti per i concerti in calendario, biglietti disponibili anche esclusivamente per i concerti in quanto tali.

Mangia’s Musaic Festival 2026 – la programmazione e gli artisti in calendario

Venerdì 17 luglio: Nick The Night Fly @ Mangia’s Torre del Barone, Sciacca (Agrigento)

Voce inconfondibile della radio e della musica internazionale, Nick The Nightfly è un artista scozzese naturalizzato italiano, noto soprattutto per il suo legame con Radio Monte Carlo. Cantante, musicista e intrattenitore, ha costruito una carriera che unisce jazz, soul, pop e raffinate atmosfere internazionali. Apprezzato per eleganza e carisma, porta sul palco uno spettacolo coinvolgente che mescola grandi successi, qualità musicale e una forte capacità di creare empatia con il pubblico.

Sabato 18 luglio: Lee John from Imagination @ Mangia’s Torre del Barone, Sciacca

(Agrigento)

Lee John è il frontman e la voce storica degli Imagination, gruppo che ha segnato la scena soul- funk e dance degli anni Ottanta. Grazie a uno stile sofisticato, a una presenza scenica magnetica e a una vocalità distintiva, ha conquistato il pubblico internazionale con brani diventati classici del genere. Ancora oggi continua a esibirsi nei principali festival e live show, portando sul palco l’energia e il fascino che hanno reso celebre il progetto Imagination.

Venerdì 24 luglio: Jimmy Sax & band @ Mangia’s Selinunte, Castelvetrano (Trapani)

Jimmy Sax è uno dei sassofonisti più apprezzati della scena contemporanea internazionale. Con il suo stile energico e coinvolgente, fonde sonorità pop, elettroniche e jazz in performance dal forte impatto emotivo. Accompagnato dalla sua band, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo grazie a concerti spettacolari e a un repertorio capace di unire tecnica, passione e grande comunicazione. I suoi live si distinguono per intensità, dinamismo e partecipazione del pubblico.

Venerdì 31 luglio: Dirotta su Cuba @ Mangia’s Brucoli Sicily Autograph Collectrion, Brucoli (Siracusa)

Dirotta su Cuba è una delle band simbolo del funk italiano, protagonista della scena musicale dagli anni Novanta. Guidata dalla voce carismatica di Simona Bencini, ha saputo coniugare groove, soul, jazz e pop in uno stile originale e immediatamente riconoscibile. Con numerosi successi radiofonici e una lunga attività live, il gruppo continua a rappresentare un punto di riferimento per la musica italiana dal respiro internazionale, mantenendo intatta la propria energia sul palco.

Sabato 1° agosto: Gipsy Kings by Diego Baliardo @ Mangia’s Brucoli Sicily Autograph Collectrion, Brucoli (Siracusa)

Guidati da Diego Baliardo, membro fondatore del celebre gruppo, i Gipsy Kings portano in tutto il mondo l’autentico spirito della rumba flamenca. La loro musica fonde tradizione gitana, influenze latine e sonorità mediterranee in un mix travolgente che ha conquistato generazioni di spettatori. Con milioni di dischi venduti e una carriera internazionale di grande successo, continuano a regalare spettacoli ricchi di ritmo, passione e coinvolgimento, celebrando un repertorio senza tempo.

Grazie a Mangia’s Musaic Festival la Sicilia diventa palcoscenico internazionale della musica e del turismo culturale. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona musica e per chi sia alla ricerca di emozioni da vivere, ascoltare, assaporare e ricordare.