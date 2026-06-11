Palermo capitale del jazz dal 16 al 20 giugno: al via l’undicesima edizione dell’Open Jazz School Meeting

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Cinque giorni dedicati alla formazione musicale, all’incontro tra talenti giovani e meno giovani e alla pratica del jazz come linguaggio di crescita artistica e umana. Dal 16 al 20 giugno torna a Palermo l’Open Jazz School Meeting, manifestazione ideata e organizzata dall’Associazione Open Jazz Club che quest’anno raggiunge l’importante traguardo dell’undicesima edizione. L’iniziativa, patrocinata dall’Assemblea Regionale Siciliana, conferma la propria vocazione educativa e culturale attraverso un programma articolato di attività rivolte a cantanti e strumentisti provenienti da diversi contesti musicali.

Nel corso della settimana, la sede della Open Jazz School si trasformerà in un vero e proprio laboratorio permanente di creatività e confronto, ospitando sessioni di musica d’insieme, incontri didattici e prove intensive dedicate a cantanti e strumentisti. Il Meeting nasce infatti con l’obiettivo di creare uno spazio di crescita artistica condivisa, in cui gli allievi possano approfondire gli aspetti tecnici ed espressivi della pratica jazzistica, sviluppare nuove competenze e sperimentare il valore della collaborazione musicale.

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A guidare questo percorso saranno alcuni tra i più apprezzati musicisti e docenti del panorama jazzistico nazionale: Loredana Spata per il canto e i laboratori vocali, Oscar Zenari per pianoforte e musica d’insieme, Riccardo Lo Bue per contrabbasso, basso elettrico e musica d’insieme, Mimmo Cafiero per la musica d’insieme, Rita Collura per sassofono e pratica orchestrale e Giuseppe Mirabella per la chitarra jazz e la musica d’insieme. Un team di professionisti che accompagnerà gli studenti in un percorso intensivo fondato sull’ascolto reciproco, sull’interazione e sulla costruzione di un linguaggio musicale condiviso.

Come da tradizione, il momento conclusivo del Meeting coinciderà con una serie di concerti aperti al pubblico che permetteranno alla cittadinanza di assistere ai risultati del lavoro svolto durante le giornate di studio. Le esibizioni si terranno negli spazi di Cinematocasa, nel cuore del centro storico di Palermo, trasformando il palco in un luogo di incontro tra formazione e performance.

Il calendario prenderà il via venerdì 19 giugno alle ore 21 con il concerto della classe guidata da Loredana Spata. Sabato 20 giugno sarà invece la volta delle classi dirette da Riccardo Lo Bue (ore 18), Mimmo Cafiero (ore 19), Oscar Zenari (ore 21) e Rita Collura (ore 22). Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero e rappresenteranno un’occasione per scoprire il talento delle nuove generazioni di musicisti e vivere da vicino l’energia e lo spirito di condivisione che da oltre dieci anni caratterizzano l’Open Jazz School Meeting. Data la capienza della sala e per garantire la migliore fruizione dei concerti gratuiti, è consigliata la prenotazione: Info e prenotazioni: 333 2012439 e 091 7466711

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