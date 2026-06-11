Seconda edizione CoopStartUp, contributi e formazione per le nuove cooperative. Presentazione 12 giugno a Catania

Premiare le idee vincenti e accompagnarle nella prima fase di crescita: seconda edizione di CoopStartUp, bando di CoopFond e LegaCoop Sicilia contributi e formazione per le nuove cooperative

- Pubblicità -

Avere una buona idea non basta: bisogna svilupparla, coltivarla, farla crescere, inserirla in una rete. E qui ritorna CoopStartUp, incubatore di idee e progetti che vengono “accompagnati” fino a quando non diventano produttivi. L’idea è semplice: trasformare intuizioni imprenditoriali in cooperative solide, capaci di stare sul mercato e generare impatto nei territori. Non solo contributi economici, ma formazione, accompagnamento, servizi: un sistema che affianca chi decide di mettersi in gioco, passo dopo passo, per poi proseguire con le proprie gambe.

Lanciato lo scorso anno anche in Sicilia, CoopStartUp ha avuto sin da subito un grande successo: in tutta Italia ha già portato alla nascita di 127 startup cooperative, e alla presentazione di 1750 idee progettuali selezionate di cui 593 progetti accompagnati: nell’Isola è quindi pronto al suo secondo anno, e lancia la nuova call for ideas. Il percorso prevede una prima fase formativa online per elaborare il business plan: le migliori proposte accederanno a una seconda fase di accompagnamento e formazione in presenza. Ai cinque progetti più solidi saranno assegnati contributi a fondo perduto (5 mila euro) e tre anni di servizi gratuiti per la gestione dell’impresa: un sostegno concreto nella fase più fragile. Il bando è rivolto a gruppi di almeno tre persone o a cooperative costituite nel 2025 in Sicilia, con un’attenzione particolare ai team composti in maggioranza da under 40 o da donne.

- Pubblicità -

Il bando per la creazione di startup cooperative in Sicilia, sarà presentato domani (12 giugno) alle 16.30 nella sede di ISOLA (piazza Cardinale Pappalardo 23) a Catania. Saluti di Antonio Perdichizzi (Isola – Fondazione Marea), Massimiliano Lombardo (CoopStartUp Sicilia), Michele Schirru (coordinamento nazionale Generazioni Legacoop), Andrea Tassoni (direttore generale Coopfond). Le conclusioni saranno affidate a Filippo Parrino, presidente di Legacoop Sicilia.

CoopStartUp è finanziato dalle cooperative con il 3 per cento degli utili, le risorse vengono reinvestite sia nelle imprese esistenti sia nella nascita di nuove realtà. Un circuito che si autoalimenta, e che guarda al futuro, un progetto di CoopFond – il Fondo mutualistico di Legacoop – e Legacoop Sicilia, realizzato con il patrocinio dell’ Assessorato Attività produttive della Regione Siciliana, della Camera di Commercio di Palermo e di Enna e dell’Università degli studi di Palermo, in partenariato con UniCredit e IRCAC. È parte integrante di INDICOO (INcubatore DIffuso di COOperazione).

CoopStartUp è un incubatore in cui vengono premiati i progetti più interessanti, ma soprattutto è un modo per accompagnare la creazione di nuove cooperative.

E’ possibile candidarsi presentando la propria idea imprenditoriale. Ogni progetto si svilupperà attraverso una “call for ideas” e a tutti gli iscritti verrà offerto un corso di formazione online per acquisire le competenze di base per la creazione di startup cooperative. Al termine del corso (entro il 30 settembre) i candidati dovranno presentare un progetto definitivo, realizzato dopo aver acquisito le nuove conoscenze. Inizierà così per i selezionati un percorso di ulteriore formazione in presenza e ai cinque migliori progetti d’impresa – entro il 30 ottobre – verrà riconosciuto un contributo a fondo perduto di 5 mila euro e soprattutto 3 anni di servizi gratuiti dedicati per la gestione della propria impresa.

Tutte le informazioni e il bando su www.indicoo.it/contest/coopstartup-sicilia

COOPSTARTUP SICILIA

Progetto per la promozione e creazione di startup cooperative

Legacoop Sicilia, in collaborazione con Coopfond promuove il progetto Coopstartup Sicilia per favorire la creazione e il rafforzamento di nuove imprese cooperative. Obiettivo è sostenere lo sviluppo di idee imprenditoriali da realizzare in forma cooperativa, capaci di apportare benefici alla comunità locale e al territorio in termini di aumento dell’occupazione e di crescita economica, sociale e culturale. Il Progetto è orientato a favorire lo sviluppo di idee progettuali che comportino l’introduzione di innovazioni tecnologiche, organizzative o sociali, con particolare riferimento agli obiettivi dell’Agenda 2030 (https://unric.org/it/agenda-2030/). L’iniziativa è rivolta a gruppi di almeno 3 persone che intendano costituire un’impresa cooperativa con sede legale ed operativa in Sicilia; ma anche di cooperative costituite dall’ 1 gennaio 2025. I gruppi/ neocooperative potranno essere composti da persone di qualunque età, tuttavia saranno favoriti, come punteggio, i gruppi e le cooperative composti in maggioranza da under 40 e/o da donne. Il progetto si svilupperà attraverso una “call for ideas” cui seguirà un percorso di formazione per fornire le competenze di base per sviluppare un business plan. Le migliori proposte imprenditoriali verranno ulteriormente selezionate e accompagnate dalla fase iniziale alla costituzione in cooperativa fino ai 36 mesi successivi all’avvio dell’attività.

Le domande di partecipazione al bando saranno accolte e gestite tramite la piattaforma www.coopstartup.it/Sicilia progettata e messa a disposizione da Coopfond. Il bando rimarrà aperto fino al 25 giugno . La fase di valutazione delle proposte si concluderà entro il 30 giugno con la selezione di un massimo di 10 idee progettuali.

Verrà fornito da Coopfond, tramite Coopstartup, il supporto tecnico ai partecipanti al bando per ogni skill informatica connessa alla piattaforma, mentre Legacoop Sicilia si occuperà della gestione delle risposte ai quesiti dei partecipanti al bando riguardanti le idee progettuali. Verranno valutate

1. il “valore” dell’idea e la sua sostenibilità economico/finanziaria, le ricadute attese in termini economici, sociali e di creazione di posti di lavoro (max 40 punti);

2. Cooperazione, governance e valore condiviso: (max 20 punti);

4. Composizione del team. (max 20 punti)

5. Coerenza dell’idea progettuale rispetto ad almeno 2 obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile (max 10 punti)