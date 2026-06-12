Tumore del colon-retto: sintomi, prevenzione e nuove cure con il prof. Nicola Cinardi – La Stanza di Ippocrate

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Proseguono gli appuntamenti con La Stanza di Ippocrate, la rubrica di Hashtag Sicilia dedicata alla divulgazione medico-scientifica e all’approfondimento dei principali temi legati alla salute pubblica.

Ospite della puntata odierna sarà il professor Nicola Cinardi, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Oncologica dell’ospedale Garibaldi Nesima di Catania, con il quale approfondiremo uno dei tumori più diffusi e rilevanti per incidenza nella popolazione: il tumore del colon-retto.

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Un tema particolarmente attuale, anche alla luce dell’inaugurazione della nuova sala operatoria integrata dell’Unità di Chirurgia Oncologica del Garibaldi Nesima: una struttura di ultima generazione, definita “4.0”, dotata delle più avanzate tecnologie per il trattamento delle patologie oncologiche e pensata per garantire ai pazienti percorsi terapeutici sempre più efficaci e personalizzati.

Nel corso della trasmissione approfondiremo le caratteristiche del carcinoma colo-rettale, una neoplasia che rappresenta una delle più frequenti sia negli uomini che nelle donne. Solo in Sicilia si stimano circa 4.500 nuovi casi ogni anno, numeri che rendono ancora più centrale il tema della diagnosi precoce e della prevenzione.

Con il professor Cinardi analizzeremo i principali segnali d’allarme che possono indicare l’insorgenza della malattia: dalla presenza di sangue nelle feci ai cambiamenti nelle abitudini intestinali, fino ai disturbi persistenti dell’alvo. Sintomi che, se riconosciuti in tempo, possono fare una grande differenza nel percorso terapeutico.

Ampio spazio sarà dedicato allo screening, con particolare riferimento al test per la ricerca del sangue occulto nelle feci e alla colonscopia, strumenti fondamentali per individuare precocemente eventuali lesioni e intervenire nelle fasi iniziali della malattia, quando le probabilità di cura risultano decisamente più elevate.

Durante il confronto parleremo inoltre delle nuove frontiere della cura oncologica: dalla chirurgia mininvasiva laparoscopica e robotica alle terapie target, fino all’immunoterapia e alla medicina personalizzata basata sulla biologia molecolare, strumenti che stanno cambiando profondamente l’approccio clinico nei confronti di queste patologie.

Non mancherà un focus sul ruolo degli stili di vita nella prevenzione: alimentazione equilibrata, attività fisica regolare, riduzione del fumo e attenzione ai fattori di rischio rappresentano oggi elementi centrali nella strategia di contrasto ai tumori, accanto all’importanza di una maggiore sensibilizzazione verso i programmi di screening.

Per questi, e numerosi altri temi, non ci resta che darvi appuntamento alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!