“Un gesto che vale tanto” ad Aci Catena: domani volontari in azione

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Prosegue l’impegno di Retake per la cura dei beni comuni e la valorizzazione degli spazi condivisi. Domani, domenica 14 giugno i volontari si ritroveranno ad Aci Catena per una nuova iniziativa di rigenerazione urbana lungo la Via Crucis di Piano San Filippo, con l’obiettivo di restituire decoro e bellezza a un luogo particolarmente significativo per la comunità.

L’appuntamento è fissato per domenica 14 giugno 2026 alle ore 9.15 in Via Piano San Filippo, ad Aci Catena (CT). L’iniziativa sarà dedicata ad attività di pulizia, cura e valorizzazione dell’area, attraverso un intervento concreto di cittadinanza attiva che coinvolgerà volontari, residenti e tutti coloro che desiderano contribuire al miglioramento del territorio.

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L’evento rappresenta un’occasione per trasformare l’attenzione verso il bene comune in un gesto concreto, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità e promuovendo una cultura della partecipazione attiva.

«Ogni spazio curato è un messaggio positivo per tutta la comunità: prendersi cura dei luoghi significa prendersi cura delle persone che li vivono ogni giorno. Anche piccoli gesti possono contribuire a generare un cambiamento duraturo», spiegano gli organizzatori.

La partecipazione è aperta a tutti. Per aderire all’iniziativa è possibile iscriversi tramite l’app Retake oppure attraverso il seguente link: shorturl.at/Fszqk.