Consorzio di Bonifica 9 Catania, nuova protesta dei lavoratori: sit-in martedì 16 giugno davanti alla sede

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Nuova mobilitazione dei lavoratori del Consorzio di Bonifica 9 Catania. Dopo l’assemblea unitaria convocata da FLAI CGIL, FAI CISL e FILBI UIL, i dipendenti hanno deciso di intensificare la protesta proclamando un nuovo sit-in per martedì 16 giugno, dalle ore 9.30 alle 12.30, davanti alla sede del Consorzio di via Centuripe 1 a Catania.

L’iniziativa nasce dal mancato raggiungimento di soluzioni concrete sui temi al centro della vertenza: buoni pasto, recupero delle somme spettanti ai lavoratori e riconoscimento degli scatti di anzianità.

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La protesta segue l’esito negativo dell’incontro del 28 maggio, durante il quale il Consorzio ha ribadito l’impossibilità di introdurre i buoni pasto richiamando le difficoltà economiche dell’Ente. Una posizione contestata dalle organizzazioni sindacali, che evidenziano invece la presenza di margini di bilancio utili a sostenere almeno un buono pasto minimo da 5,50 euro per le giornate di effettiva presenza in servizio e che pertanto da allora hanno dichiarato lo stato di agitazione.

FLAI CGIL, FAI CISL e FILBI UIL sottolineano inoltre come la vertenza riguardi anche il mancato riconoscimento degli scatti di anzianità agli operai stabilizzati dopo oltre venticinque anni di precariato stagionale e il recupero delle somme ancora dovute ai lavoratori.

“La mobilitazione continuerà fino a quando non arriveranno risposte concrete e immediate”, dichiarano i rappresentanti delle tre sigle.

FLAI CGIL, FAI CISL e FILBI UIL di Catania