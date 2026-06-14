Dai dati reali ai dati sintetici: pubblicato su European Spine Journal uno studio internazionale sulla validazione delle correlazioni spinopelviche

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La ricerca nasce dalla necessità di studiare l’allineamento spinopelvico nei soggetti asintomatici, un elemento essenziale per comprendere l’equilibrio sagittale fisiologico e definire valori di riferimento utili nella valutazione delle deformità spinali.

La disponibilità di dati su soggetti sani è però limitata da vincoli etici, logistici e legati all’esposizione radiologica: non è infatti semplice, né sempre opportuno, sottoporre persone sane a esami radiografici al solo scopo di ampliare un campione di ricerca. In questo contesto, la generazione controllata di dati sintetici può rappresentare una strategia utile per esplorare le relazioni anatomiche senza perdere il riferimento ai dati reali.

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Partendo da 123 soggetti asintomatici reali, è stato generato un dataset sintetico di 10.000 configurazioni anatomiche biologicamente plausibili. Le correlazioni individuate nel campione ampliato sono state poi verificate sui 123 casi reali attraverso bootstrap statistico, una procedura che consente di valutare la robustezza dei risultati tornando ripetutamente ai dati originali.

Per lo studio sono state analizzate radiografie in posizione eretta dell’intera colonna vertebrale, registrando caratteristiche demografiche e molteplici parametri spinopelvici, tra cui incidenza pelvica (PI), inclinazione pelvica (PT), pendenza sacrale (SS), lordosi lombare (LL), cifosi toracica (TK) e misure di allineamento cervicale.

Sul piano metodologico è stato utilizzato un approccio di ricampionamento gaussiano probabilistico, guidato da vincoli anatomici e biologici. Le correlazioni identificate nel dataset sintetico sono state successivamente validate rispetto ai dati misurati sui soggetti reali. Il risultato è un approccio fattibile e riproducibile per studiare le relazioni spinopelviche in campioni clinici numericamente limitati.

Questa combinazione consente di individuare correlazioni biologicamente plausibili e può contribuire a ridurre la necessità di ulteriori studi di imaging su soggetti sani. La metodologia applicata può inoltre servire come strumento esplorativo nella ricerca sulla colonna vertebrale e in altri campi caratterizzati da dataset limitati.

Il flusso di lavoro bidirezionale ha consentito di verificare sui dati reali le correlazioni emerse nel dataset sintetico, riducendo il rischio che i risultati fossero dovuti al caso o alla limitata numerosità del campione.

In sintesi, lo studio non propone di sostituire i dati clinici con dati artificiali, ma dimostra come un metodo computazionale assistito dall’intelligenza artificiale possa essere utilizzato per generare ipotesi, verificarle sui dati reali e preservare la plausibilità biologica.

Gli autori di questa ricerca sono:

IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio, Milano: Domenico Compagnone, Riccardo Cecchinato, Pedro Berjano e Claudio Lamartina

Marco Giacalone, LUMSA Santa Silvia, Palermo



Davide Lamartina, Milano

