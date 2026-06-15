Bagheria, 15 giugno 2026: commemorazione di Giuseppe Aguglia, tra le prime vittime della mafia siciliana

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Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani intende oggi richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica, delle istituzioni scolastiche e delle comunità educanti sulla figura di Giuseppe Aguglia, una delle più antiche e significative testimonianze della violenza mafiosa nella Sicilia postunitaria e tra le prime vittime conosciute dell’opposizione civile alle organizzazioni criminali.

A centocinquant’anni dal suo assassinio, avvenuto a Bagheria (Palermo) il 15 giugno 1876, la sua vicenda merita di essere riscoperta e valorizzata quale esempio di coraggio civico, senso dello Stato e difesa dei diritti fondamentali della persona. La sua storia, troppo spesso confinata nelle pieghe della memoria locale, rappresenta invece una pagina essenziale per comprendere le origini del fenomeno mafioso e il lungo percorso di resistenza civile che avrebbe attraversato la storia italiana fino ai giorni nostri.

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Nella Sicilia della seconda metà dell’Ottocento, e in particolare nella provincia di Palermo, il processo di costruzione dello Stato unitario incontrava notevoli difficoltà. Dopo l’Unità d’Italia del 1861, vaste aree rurali dell’isola continuavano a essere caratterizzate da profonde disuguaglianze sociali, da una forte concentrazione della proprietà terriera e dalla debole presenza delle istituzioni pubbliche. In questo contesto, le guardie campestri svolgevano un ruolo cruciale nella tutela dell’ordine e della sicurezza nelle campagne, occupandosi della vigilanza dei raccolti, delle risorse idriche, degli agrumeti e delle proprietà agricole.

Tra Palermo, Bagheria e Corleone si svilupparono, proprio in quegli anni, alcune delle prime organizzazioni criminali che gli storici individuano come espressioni originarie della mafia siciliana. Tra queste figura la consorteria dei “Fratuzzi”, attiva soprattutto negli anni Settanta dell’Ottocento e capace di esercitare un controllo capillare sul territorio attraverso intimidazioni, estorsioni, imposizione di protezione e rapporti di collusione con esponenti della borghesia agraria locale. Il fenomeno mafioso non si limitava alla criminalità comune, ma si configurava già come un sistema di potere fondato sulla violenza, sull’omertà e sul condizionamento delle attività economiche e sociali.

In questo scenario emerge la figura di Giuseppe Aguglia, caporale delle guardie campestri di Bagheria. Uomo noto per la sua integrità morale e per il rigoroso senso del dovere, Aguglia si oppose con determinazione alle pratiche estorsive che colpivano gli agricoltori e i proprietari della zona. La sua attività di vigilanza non si limitava alla difesa delle campagne, ma si traduceva in una concreta azione di contrasto ai gruppi criminali che cercavano di imporre il proprio dominio sul territorio.

Le testimonianze storiche evidenziano come Aguglia collaborasse attivamente con le autorità competenti, fornendo informazioni utili alle indagini e sostenendo apertamente la necessità di un risanamento morale e civile della comunità bagherese. Una scelta che lo rese inevitabilmente bersaglio degli interessi mafiosi.

Il 15 giugno 1876, mentre percorreva una strada del centro di Bagheria insieme alla moglie, Giuseppe Aguglia venne raggiunto da un colpo di arma da fuoco esploso da un sicario che riuscì a fuggire senza essere identificato. L’omicidio provocò profondo turbamento nella comunità locale, ma il responsabile non fu mai individuato e il delitto rimase impunito. Le successive ricostruzioni storiche hanno collegato il suo assassinio all’attività della consorteria dei Fratuzzi, che vedeva nel caporale delle guardie campestri un ostacolo concreto alla propria espansione criminale.

La vicenda di Giuseppe Aguglia assume oggi un significato che travalica la dimensione locale. Essa testimonia come la lotta contro la mafia abbia radici profonde, precedenti persino alle grandi mobilitazioni civili e giudiziarie del Novecento. Prima ancora dei più noti protagonisti dell’antimafia, uomini come Aguglia scelsero di opporsi all’illegalità in condizioni di estrema vulnerabilità, quando le garanzie istituzionali erano fragili e il prezzo della denuncia poteva coincidere con la perdita della vita.

Per tali ragioni il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani propone che il 15 giugno di ogni anno diventi occasione di riflessione nelle scuole italiane sul tema delle “Origini storiche dell’antimafia civile”, promuovendo percorsi didattici dedicati alle figure meno conosciute che hanno contribuito alla difesa della legalità.

Si propone inoltre che, a partire dall’anno scolastico 2026/2027, venga avviato un progetto nazionale denominato “Le geografie del coraggio”, finalizzato alla realizzazione di una mappa digitale interattiva dei luoghi italiani in cui cittadini, amministratori, lavoratori e rappresentanti delle istituzioni hanno sacrificato la propria sicurezza personale per contrastare fenomeni criminali e difendere i diritti umani.

Un’ulteriore iniziativa potrebbe consistere nell’istituzione, nelle città di Bagheria, Palermo e Corleone, di laboratori permanenti di memoria civica, nei quali studenti e studentesse possano analizzare documenti storici, atti giudiziari, articoli di giornale e fonti archivistiche attraverso metodologie di ricerca interdisciplinare, trasformandosi in veri e propri “custodi della memoria democratica”.

Il CNDDU propone altresì la creazione di un “Osservatorio scolastico sulle memorie invisibili”, volto a recuperare e valorizzare le storie di uomini e donne che, tra il XIX e il XX secolo, si opposero a mafie, soprusi e violazioni dei diritti fondamentali senza ottenere il riconoscimento pubblico riservato ad altre figure più note.

Ricordare Giuseppe Aguglia, a Bagheria, il 15 giugno 2026, nel centocinquantesimo anniversario della sua uccisione, significa restituire dignità a una delle prime vittime della mafia siciliana e riaffermare il valore universale della responsabilità civica. La sua testimonianza ci ricorda che la difesa dei diritti umani e della legalità nasce spesso dal coraggio silenzioso di persone comuni che scelgono di non piegarsi alla violenza e all’ingiustizia.

La scuola italiana ha il dovere di custodire e trasmettere queste memorie affinché le nuove generazioni comprendano che la libertà, la giustizia e la democrazia non sono conquiste definitive, ma valori che richiedono ogni giorno consapevolezza, partecipazione e impegno.

prof.ssa Giovanna De Lucia Lumeno

CNDDU