“I 100 giorni della Norma”, al via domani il percorso di CNA Catania per valorizzare il piatto identitario siciliano

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È tutto pronto per “I 100 giorni della Norma”, la manifestazione voluta da CNA Agroalimentare Catania in partnership con l’Associazione provinciale Cuochi e Pasticcieri Etnei e la Confraternita dell’Arancinu per celebrare il piatto iconico della cucina siciliana. Il 23 settembre di ogni anno si celebra, infatti, la Giornata Nazionale della Pasta alla Norma e domani, martedì 16 giugno, comincia ufficialmente il countdown anche per la CNA Catania che in conferenza stampa presenterà le iniziative in programma. L’appuntamento è alle ore 16 presso la sede etnea di Piazza dei Martiri n.8

Si narra che il commediografo Nino Martoglio, mangiando proprio questo piatto di pasta, esclamò che era buonissima e ne paragonò la bontà alla celebre opera “Norma” di Bellini e da lì venne dato il nome alla pietanza. E proprio la Giornata nazionale della pasta alla norma coincide con la data della morte dell’illustre compositore catanese Vincenzo Bellini.

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L’iniziativa “100 Giorni della Norma” sarà un percorso di valorizzazione dedicato a uno dei simboli più autentici della cucina catanese che coinvolgerà i ristoratori associati a CNA che, nei prossimi 100 giorni, avranno modo di far gustare la Norma nei propri locali; si vuole anche valorizzare l’intera filiera artigiana legata alla sua realizzazione — produttori locali, chef e imprese del territorio — attraverso tavoli di confronto periodici con il mondo produttivo, universitario e della ricerca.

Tutto approderà nella giornata conclusiva del 23 settembre: in quell’occasione si svolgerà un seminario che avrà tra gli obiettivi la stesura di un disciplinare utile ad avviare il percorso per il riconoscimento normativo del piatto; inoltre saranno coinvolti gli istituti alberghieri del territorio i cui studenti si cimenteranno nella preparazione del piatto e non mancheranno varie degustazioni.

Alla conferenza stampa di domani parteciperanno: Andrea Milazzo, segretario CNA Catania; Domenico Privitera, presidente CNA Ristoratori Catania; Maria Rita Mancuso Catarinella, coordinatrice CNA Agroalimentare Catania; Vincenzo Mannino, presidente dell’Associazione Cuochi e Pasticcieri di Catania; Calogero Matina, presidente della Confraternita dell’Arancinu.