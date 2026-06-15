Porta (PD) alla convention delle Camere di commercio nel mondo: “Alleanza tra la business community e il sistema di rappresentanza italiano nel mondo”

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Intervenendo a Genova alla trentacinquesima Convention delle Camere di Commercio italiane nel mondo il parlamentare del Partito Democratico eletto in America Meridionale Fabio Porta ha voluto rilanciare l’idea di una grande alleanza strategica tra la business community e il sistema di rappresentanza degli italiani all’estero: “La nascita dell’intergruppo parlamentare per la valorizzazione delle Camere di Commercio italiane all’estero deve rappresentare una svolta nella promozione del Sistema Paese rafforzando il rapporto istituzionale tra le Camere ed il Parlamento e più in generale tra questo sistema così prezioso e ramificato e la grande ricchezza delle collettività italiane all’estero”.

Secondo il deputato, “i grandi accordi commerciali, a partire da quello tra L’UE e il Mercosur, hanno bisogno di una rete di sostegno proprio nei Paesi interessati dallo sviluppo dell’import e dell’export per le nostre imprese; se l’Italia saprà fare sistema saremo il Paese europeo a trarre il maggior beneficio da questa nuova fase e ciò proprio grazie all’esistenza di questa rete e del proficuo e profondo rapporto con la comunità sociale ed economica degli italiani all’estero.”

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“Su turismo delle radici e lotta alla recessione demografica e allo spopolamento – ha concluso l’On. Porta – il governo farebbe bene ad ascoltare e soprattutto utilizzare l’esperienza e le strutture di queste nostre preziosissime antenne nel mondo, da sempre raccordate e integrate con il nostro associazionismo e con il sistema di rappresentanza degli italiani all’estero.”