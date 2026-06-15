Rigenerati 150 mq a Piano San Filippo: raccolti 10 kg di rifiuti e 500 mozziconi

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Una mattinata dedicata alla cura del territorio e alla valorizzazione degli spazi condivisi. Si è svolta domenica 14 giugno ad Aci Catena l’iniziativa di rigenerazione urbana promossa da Retake lungo la Via Crucis di Piano San Filippo, con la partecipazione di volontari e cittadini uniti dall’obiettivo di restituire decoro a uno dei luoghi più significativi per la comunità locale.

Nel corso dell’intervento sono stati rigenerati circa 150 metri quadrati di area. I partecipanti hanno raccolto complessivamente 10 chilogrammi di rifiuti, tra cui 5 chilogrammi di plastica e 5 chilogrammi di carta, oltre a circa 500 mozziconi di sigaretta abbandonati lungo il percorso.

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L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di cittadinanza attiva, trasformando l’attenzione verso il bene comune in un’azione concreta e condivisa. Attraverso piccoli gesti di cura, i volontari hanno contribuito a migliorare l’aspetto dell’area e a sensibilizzare la comunità sull’importanza del rispetto degli spazi pubblici.

L’appuntamento di Piano San Filippo ha confermato così ancora una volta il valore dell’impegno civico e della collaborazione tra cittadini per costruire comunità più attente, accoglienti e sostenibili.

«Ogni spazio curato è un messaggio positivo per tutta la comunità: prendersi cura dei luoghi significa prendersi cura delle persone che li vivono ogni giorno. Anche piccoli gesti possono contribuire a generare un cambiamento duraturo», ricorda Antonino Piedigaci, responsabile di Retake Catania.

Info: catania@retake.org