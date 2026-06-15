Via Palazzotto, riapre il cantiere del supermercato. Conferenza stampa di M5S, PD e associazioni. «Mentre il caso Eurospin-Cibali è ancora davanti ai giudici, si ripropongono le stesse contraddizioni urbanistiche»

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La riapertura del cantiere del supermercato di via Palazzotto ripropone con forza una questione che da anni cittadini, associazioni e forze politiche portano all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni: il rispetto del Piano Regolatore Generale e delle destinazioni urbanistiche previste per il territorio cittadino.

Per questo motivo proprio in questi minuti – ovvero dalle 10.30 di oggi, lunedì 15 giugno – Movimento 5 Stelle, il Partito DEMOCRATICO, AVS e numerose associazioni del territorio stanno tenendo una conferenza stampa proprio in via Palazzotto per fare il punto sulla vicenda e ribadire la necessità che le regole urbanistiche vengano applicate in modo coerente e trasparente.

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Il caso di via Palazzotto presenta infatti evidenti analogie con la controversa vicenda dell’Eurospin di Cibali, oggetto di esposti, ricorsi e contenziosi che, a distanza di anni, non risultano ancora definiti. Proprio il prossimo 16 giugno è prevista una nuova udienza, la terza, relativa a quel procedimento.

Già nel 2019 il Movimento 5 Stelle aveva depositato un esposto sulla vicenda Eurospin-Cibali, contestando interpretazioni urbanistiche ritenute incompatibili con la pianificazione vigente. Oggi, mentre quel contenzioso è ancora pendente e in attesa di ulteriori pronunce, assistiamo all’avvio dei lavori per un nuovo supermercato in via Palazzotto, su un’area che secondo il Piano Regolatore risulta destinata a servizi pubblici e scolastici.

Su questa vicenda sono stati presentati esposti, interrogazioni, richieste di chiarimento e iniziative pubbliche da parte di associazioni civiche, organizzazioni di categoria e rappresentanti istituzionali. Le questioni sollevate non riguardano l’apertura di un supermercato in sé, ma il rispetto delle regole urbanistiche che devono valere per tutti e che costituiscono il fondamento di una corretta pianificazione del territorio.

L’urbanistica non può essere affidata a interpretazioni variabili o creative. Le destinazioni previste dal Piano Regolatore rappresentano una scelta pubblica che tutela l’interesse generale, la qualità della vita dei quartieri e l’equilibrio tra sviluppo economico e servizi per la collettività.

La riapertura del cantiere di via Palazzotto impone pertanto una riflessione seria e trasparente. È necessario chiarire perché aree storicamente destinate a servizi pubblici possano oggi essere utilizzate per finalità diverse e quali siano le motivazioni tecniche e giuridiche che hanno determinato questo cambio di orientamento rispetto alle valutazioni formulate in passato dagli stessi uffici comunali e confermate dalla giustizia amministrativa.

Nel corso della conferenza stampa saranno ripercorse le principali tappe delle vicende di Cibali e via Palazzotto, illustrando le ragioni che continuano a rendere necessario un confronto pubblico su scelte che incidono direttamente sul futuro urbanistico della città.



Firmato

M5S,PD,AVS,Volere la Luna, Sunia, Argo Catania, Osservatorio Politiche Urbane e Territoriali, Comitato popolare Antico Corso, Osservatorio Programmatic per Catania, WWF Sicilia Nord Orientale.