Fabio Porta: Italia al bivio tra spopolamento e fuga dei giovani: alla Camera dei Deputati un confronto sulle politiche per il futuro dei territori

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Si svolgerà giovedì 18 giugno, dalle ore 11 alle 14, presso la Sala Ex Agricoltura della Camera dei Deputati, il seminario dal titolo “Italia al bivio tra spopolamento e fuga dei giovani. Buone pratiche e politiche efficaci con uno sguardo al caso spagnolo”, promosso dall’Intergruppo parlamentare “Italici, per un futuro glocal”, presieduto dall’on. Fabio Porta, in collaborazione con il Comitato 11 Ottobre e il Centro Studi Aldo Moro Sardegna.

L’iniziativa intende affrontare una delle questioni più rilevanti per il futuro del Paese: il progressivo spopolamento di vaste aree del territorio nazionale e la crescente emigrazione giovanile, fenomeni che incidono profondamente sulla coesione sociale, sulla competitività economica e sulle prospettive di sviluppo delle comunità locali, in particolare nelle aree interne e nel Mezzogiorno.

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Ad aprire i lavori saranno i deputati Fabio Porta ed Elena Bonetti, rispettivamente Segretario e Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica.

La prima sessione, dedicata al tema “Spopolamento e fuga dei giovani: una sfida strategica per il futuro dell’Italia”, sarà introdotta e moderata da Aldo Aledda. Il focus tematico sarà affidato a Michele Gabriele Cristiano. Al confronto parteciperanno Chiara Gribaudo, Antonio Ragonesi, Giuseppe Sommario, Salvatore Corrias, Marco Niccolai ed Enzo Maraio, in rappresentanza del Parlamento, delle autonomie locali, del mondo accademico e delle istituzioni regionali.

La seconda sessione, dedicata alle buone pratiche e alla governance territoriale nel confronto con la Spagna, sarà introdotta e moderata da Cristiano Erriu, mentre il focus tematico sarà svolto da Pietro Mariani, consigliere del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE). Interverranno Letizia Bindi, Matteo Daffadà, Giuseppe Varacalli, Luigi Scaglione, Oscar De Bona e Ailén Romina Acevedo, in rappresentanza del mondo universitario, delle Consulte regionali dell’emigrazione, delle associazioni degli italiani nel mondo e delle realtà impegnate nella valorizzazione dei territori e del turismo delle radici.

Sono inoltre previsti interventi di deputati e senatori.

«Lo spopolamento e la mobilità giovanile rappresentano una delle grandi sfide del nostro tempo – dichiara Fabio Porta. Non si tratta soltanto di dati demografici, ma di fenomeni che riguardano il futuro delle nostre comunità, la qualità dello sviluppo e le opportunità offerte alle nuove generazioni. Per questo è importante promuovere un confronto tra istituzioni, mondo accademico, territori e rappresentanze delle comunità italiane all’estero, nella consapevolezza che servano politiche innovative e una visione di lungo periodo».

Il seminario si propone di favorire un confronto ampio e multidisciplinare sulle strategie necessarie per contrastare il declino demografico e rafforzare le opportunità di crescita e sviluppo delle comunità locali, anche attraverso l’analisi di esperienze internazionali e il coinvolgimento delle reti degli italiani nel mondo.