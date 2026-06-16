Presentate a Palermo le date siciliane della tournée 2026 di Notre Dame de Paris

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Palermo si prepara ad accogliere Notre Dame de Paris, l’opera popolare più famosa al mondo che sarà al Teatro di Verdura dal 24 agosto al 6 settembre 2026. La tournée, prodotta da Clemente Zard e interamente curata e distribuita da Vivo Concerti, è promossa in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management.

Il Musical dei record è stato presentato questa mattina al Palazzo Palagonia di Palermo. I protagonisti dello spettacolo sono stati accolti dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla. All’incontro con la stampa hanno partecipato l’Assessore alla Cultura del Comune di Palermo Antonio Rini, il presidente del Consiglio Comunale Giulio Tantillo, il dirigente dell’ufficio Grandi Eventi Gaspare Simeti, il promoter Giuseppe Rapisarda e gli artisti Giò Di Tonno ed Elhaida Dani.

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«Siamo orgogliosi – ha commentato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla – di accogliere un evento straordinario come Notre Dame de Paris, un’opera che da oltre vent’anni emoziona milioni di spettatori e rappresenta uno dei più grandi successi della storia dello spettacolo dal vivo. La presenza di questa produzione al Teatro di Verdura conferma il ruolo della nostra città come punto di riferimento culturale nel panorama nazionale e internazionale. Palermo è una città aperta, inclusiva e profondamente legata ai valori del dialogo tra culture, temi che trovano una forte eco nel messaggio universale di quest’opera. Accogliere un capolavoro firmato da Riccardo Cocciante significa offrire ai cittadini e ai tanti visitatori un’occasione unica di incontro con la grande musica, il teatro e l’arte. Rivolgo il mio ringraziamento agli organizzatori, agli artisti e a tutte le professionalità coinvolte per aver scelto Palermo come tappa di questa prestigiosa tournée e invito il pubblico a partecipare numeroso a uno spettacolo capace di parlare a tutte le generazioni».

Dello stesso tono l’assessore comunale alla Cultura Antonio Rini. «È un orgoglio per noi – ha dichiarato Rini – poter ospitare ancora una volta a Palermo uno spettacolo storico e di respiro internazionale come Notre Dame de Paris, che da anni emoziona il pubblico in tutto il mondo. Palermo rappresenta un palcoscenico naturale per una produzione di questo livello, capace di coniugare arte, musica e grandi emozioni. Il valore di quest’opera è legato anche alla sua straordinaria storia: uno spettacolo che continua a unire le generazioni, perché chi lo ha applaudito più di vent’anni fa oggi torna a vederlo insieme ai propri figli. È questa la forza della cultura: creare legami, trasmettere emozioni e costruire un patrimonio condiviso che attraversa il tempo e crea comunità».

Per il promoter Giuseppe Rapisarda «l’affetto che questa opera continua a ricevere dopo oltre vent’anni è straordinario e, anche questa occasione, il pubblico siciliano sta rispondendo con grande entusiasmo. Il rapporto tra Notre Dame de Paris e Palermo è una storia d’amore consolidata nel tempo: quella di quest’anno rappresenta la sesta tappa del musical nel capoluogo siciliano, per un totale di 71 repliche che confermano il legame speciale tra lo spettacolo e il suo pubblico».

Nel corso della conferenza, Giò Di Tonno ed Elhaida Dani hanno raccontato il forte legame emotivo che unisce artisti e spettatori a un’opera che continua a emozionare e a rinnovarsi ad ogni rappresentazione, mantenendo intatta la sua forza narrativa e musicale. «Quasi 25 anni fa Notre Dame – ha commentato Giò Di Tonno – mi ha aperto un mondo e mi ha accompagnato in un percorso di crescita continua, umana oltre che professionale. Conservo tutti i palcoscenici, tutte le esperienze legate a questo spettacolo e, soprattutto, il valore del personaggio che interpreto con fierezza, gioia ed entusiasmo. All’inizio mi sono dedicato molto alla costruzione di un personaggio forte dal punto di vista estetico. Con il passare degli anni ho pensato a tutte le persone che vivono una condizione simile a quella di Quasimodo e ho desiderato che il pubblico potesse cogliere un’immagine più profonda del personaggio».

«Sono onorata – ha sottolineato Elhaida Dani – di interpretare il ruolo di Esmeralda in questa grandissima produzione quale è Notre Dame de Paris. Vedo l’amore e l’impegno in tutti voi mettete per raccontare al meglio questo spettacolo così importante per me, ma anche per tutti gli altri attori e per il pubblico italiano che ci segue da quasi venticinque anni. Dopo aver interpretato Esmeralda per la prima volta in Italia nel 2019, una parte del mio cuore è rimasta qui. È un’emozione bellissima vedere come, nel tempo, questo personaggio sia diventato sempre più mio, acquisendo naturalezza sul palco nei movimenti, nelle relazioni e nelle emozioni che esprime»

La tournée 2026 di Notre Dame de Paris, partita il 26 febbraio scorso da Milano, ha già registrato oltre 350.000 biglietti venduti, confermando il legame straordinario che il pubblico continua ad avere con quello che è considerato uno dei più grandi fenomeni dello spettacolo dal vivo in Italia.

L’opera, che debuttò nel nostro Paese nel 2002 e che nel 2027 celebrerà il suo venticinquesimo anniversario, nasce dalle musiche di Riccardo Cocciante, con l’adattamento in italiano dei testi di Pasquale Panella sull’opera originale di Luc Plamondon, tratta dall’omonimo romanzo di Victor Hugo. Al centro della storia, la drammatica vicenda d’amore tra Esmeralda e Quasimodo, ambientata all’ombra della maestosa Cattedrale di Notre-Dame di Parigi.

A oltre vent’anni dal debutto, Notre Dame de Paris continua a parlare al presente attraverso temi universali come l’emarginazione, il pregiudizio, la diversità, la ricerca di giustizia e il bisogno di amore. Una forza narrativa che ha permesso allo spettacolo di conquistare oltre 4,5 milioni di spettatori in Italia e 18 milioni nel mondo, con più di 5.650 rappresentazioni in 24 Paesi e traduzioni in 9 lingue.

A rendere unica quest’opera contribuiscono una scrittura musicale che ha generato canzoni diventate vere e proprie hit, una spettacolare componente coreografica che fonde balletto classico e breakdance e una messa in scena monumentale che continua a rappresentare un punto di riferimento per il teatro musicale internazionale.

I biglietti per le date palermitane sono ancora disponibili online su Ticketone e nei punti vendita abituali.