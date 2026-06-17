Catania, Pietro De Giorgio è il favorito per la panchina: le ultime novità

- Pubblicità -

Prende forma la nuova stagione del Catania 2026-27 in Serie C, che prenderà il via il prossimo 23 agosto. I rossazzurri, dopo giorni di valutazioni, stanno scegliendo il successore di Mimmo Toscano in panchina. Il candidato numero uno, come riporta Gianluca Di Marzio, è Pietro De Giorgio, allenatore che ha guidato nelle ultime due stagioni il Potenza e fresco vincitore della Coppa Italia Serie C.

De Giorgio in pole per la panchina del Catania

Il rebus panchina per il Catania sembra delinearsi e sciogliersi nei prossimi giorni. Dopo che il candidato più forte è stato Fabio Caserta, che sarebbe tornato in rossazzurro dopo l’esperienza da giocatore dal 2004 al 2007, in pole c’è Pietro De Giorgio. L’allenatore ormai ex Potenza classe 1983, viene da due stagioni in Basilicata dove già nel 2024 salvò i rossoblù ai playout e poi ha ottenuto due qualificazioni ai playoff promozione, conquistando in finale contro il Latina nel marzo scorso la Coppa Italia Serie C.

- Pubblicità -

De Giorgio in Sicilia così ritroverebbe vecchie conoscenze come il nuovo DS rossazzurro, Fortunato Varrà, che ha lavorato con l’allenatore calabrese nella stagione 2023-24. Oltre a lui, ritrova anche il suo bomber che gli ha regalato tante soddisfazioni negli anni: Salvatore Caturano. L’allenatore però dovrà liberarsi dal Potenza prima di sposare il progetto rossazzurro, anche se c’è anche l’Empoli alla finestra del coach che potrebbe individuarlo per il post-Caserta.