Consorzio di bonifica 9, Fai-Flai-Filbi: «Parziali aperture, manteniamo agitazione, in attesa di ulteriori risposte»

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«Apprezziamo le parziali aperture, ma in attesa di ulteriori passi concreti con l’interlocuzione del commissario, manteniamo lo stato di agitazione e ci riserviamo altre iniziative di lotta». È quanto affermano le segreterie provinciali di Flai Cgil, Fai Cisl e Filbi Uil al termine dell’incontro con il vice direttore del Consorzio di bonifica 9, tenuto a chiusura del sit in di ieri mattina (martedì 16 giugno), davanti alla sede di via Centuripe.



«Il sit in di oggi ha avuto l’importante risultato di ottenere l’attenzione del commissario straordinario Calogero Ferrantello – sottolineano i segretari generali provinciali Giuseppe Glorioso (Flai Cgil), Alfio Turrisi (Fai Cisl) e Alberto Borzì (Filbi Uil) – così da fissare con lui per la settimana prossima una ulteriore interlocuzione, con cui auspichiamo di affrontare e risolvere le questioni rimaste sul tavolo.

«L’esito dell’incontro con il vice direttore invece ci lascia solo parzialmente soddisfatti – aggiungono – perché a fronte di possibili aperture sui temi della vertenza come il recupero delle somme spettanti ai lavoratori e il riconoscimento degli scatti di anzianità, resta del tutto insoluta la questione dell’introduzione dei buoni pasto, su cui abbiamo registrato ancora una chiusura».

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«La nostra mobilitazione quindi non si ferma e se, nonostante i passi fatti, non dovessero arrivare risposte concrete, ci riserviamo di ricorrere a ulteriori e più efficaci forme di protesta dei dipendenti del Consorzio, a tutela dei loro diritti».