Giuseppe Agosta eletto segretario generale della Filcams Cgil Catania: “Diritti e tutele al centro dell’azione sindacale”

- Pubblicità -

L’assemblea generale della Filcams Cgil area metropolitana di Catania ha eletto ieri (martedì 26 giugno) all’unanimità Giuseppe Agosta nuovo segretario generale della categoria che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori del commercio, dei servizi e del turismo.

Quarantasei anni, in Filcams Cgil dal 2017, Agosta ha ricoperto il ruolo di segretario organizzativo, seguendo in particolare i comparti della grande distribuzione organizzata, del retail moda e dell’elettronica di consumo, maturando una significativa esperienza sindacale nei principali settori del terziario.

- Pubblicità -

Agosta succede a Davide Foti, giunto al termine del proprio mandato.

Nella sua relazione programmatica, il neo segretario generale ha delineato le priorità e le sfide che attendono la Filcams Cgil nei prossimi anni, ribadendo l’impegno dell’organizzazione nel rafforzare la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e nel promuovere migliori condizioni di lavoro nei complessi e articolati settori del terziario.

“Siamo chiamati a confrontarci con trasformazioni profonde del mondo del lavoro -ha evidenziato Agosta- e a rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro per garantire diritti, tutele, qualità dell’occupazione e dignità del lavoro”.

All’assemblea sono intervenuti anche Carmelo De Caudo, segretario generale della CGIL Catania, ed Elisa Camellini, segretaria generale della Filcams Cgil Sicilia, che hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla categoria e formulato i migliori auguri di buon lavoro al nuovo segretario generale.

L’elezione di Giuseppe Agosta segna l’avvio di una nuova fase per la Filcams Cgil area metropolitana di Catania, chiamata a rafforzare la propria azione sindacale in un contesto caratterizzato da importanti cambiamenti economici, sociali e occupazionali.