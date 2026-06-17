Incendi boschivi: nel 2025 aumenta la superficie andata in fumo. Primato (negativo) raggiunto in Sicilia

ISPRA aggiorna la pagina dedicata agli impatti sugli ecosistemi dei grandi incendi boschivi

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Redazione di Hashtag Sicilia
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Il monitoraggio condotto da ISPRA nel corso del 2025 evidenzia un incremento dell’incidenza degli incendi rispetto all’anno precedente. La superficie complessiva interessata ammonta a 965 km(pari all’estensione della provincia di Pistoia), un valore che quasi raddoppia le stime registrate nel 2024. I dati storici archiviati da EFFIS -European Forest Fire Information System – collocano il 2025 tra gli anni ad elevata criticità, superata solo dai picchi registrati negli anni 2007, 2017, 2021 e 2023.

È quanto emerge dalle attività dell’ISPRA sul monitoraggio degli impatti dei grandi incendi boschivi, un sistema che fornisce ogni anno dati solidi e aggiornati a supporto delle amministrazioni centrali e regionali. Le analisi, basate su osservazioni satellitari ad alta risoluzione, garantiscono coerenza metodologica e rappresentatività statistica. Eventuali differenze rispetto ad altri dati risultano contenute e non influiscono sulla lettura complessiva del fenomeno.

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Un dato di particolare rilievo riguarda l’incidenza degli incendi all’interno del sistema delle aree protette, dove si è concentrato oltre il 30% della superficie totale bruciata e ben il 38% degli ecosistemi forestali percorsi da incendio a livello nazionale.

Considerando l’intero territorio nazionale, nel 2025 il 48% degli eventi incendiari ha interessato ecosistemi forestali. In termini di superficie, risultano percorsi dal fuoco circa 123 km² di aree boscate (pari all’estensione del comune di Ancona), così ripartiti:

  • circa 57 km2 di latifoglie sempreverdi (principalmente rappresentata da leccete, sugherete e macchia alta);
  • circa 36 km2 di latifoglie decidue (querceti, castagneti e faggete);
  • più di 24 km2 di aghifoglie sempreverdi (boschi naturali e piantagioni di conifere);
  • i restanti 5,79 km2 relativi a sistemi forestali misti.

A livello territoriale, si conferma la tendenza storica che vede il Meridione e le Isole maggiori come aree maggiormente impattate. In particolare, Sicilia, Calabria e Campania rappresentano i contesti geografici più colpiti, contribuendo per il 71% al totale nazionale delle superfici forestali percorse dal fuoco. Si osserva, inoltre, una tendenza in aumento delle superfici forestali percorse annualmente da incendio nelle regioni Basilicata, Calabria, e Puglia.

Distribuzione della superficie percorsa da incendio nell’anno 2025 per le regioni italiane (in ettari – ha), fonte dati EFFIS (dati aggiornati al 16/02/2026).
Elaborazione ISPRA – Centro Operativo Sorveglianza Ambientale.

Primi Dati 2026

Dal 1° gennaio al 9 giugno 2026 risulta una superficie complessiva colpita da incendi di circa 60 km2 (pari all’estensione del Lago di Bracciano, in provincia di Roma), di cui quasi 20 km2 appartenenti a coperture forestali. Attualmente circa il 28% delle aree forestali percorse da incendio si trova nella regione Toscana. La seconda regione attualmente più colpita è la Calabria con circa il 23%.

Maria Alessandra Gallone, Presidente ISPRA e SNPA: “I boschi rappresentano uno dei patrimoni più preziosi del nostro Paese: custodiscono biodiversità, assorbono carbonio, proteggono il suolo e contribuiscono al benessere delle comunità. I dati del 2025 ci ricordano che gli incendi boschivi non sono soltanto un’emergenza ambientale, ma una sfida che riguarda la sicurezza dei territori, l’economia e la qualità della vita delle persone. Per questo è necessario investire sempre di più nella prevenzione, nella conoscenza e nella capacità di intervenire tempestivamente. Nessuna istituzione può affrontare da sola questa sfida: serve una grande alleanza tra Stato, Regioni, enti locali, comunità scientifica, sistema della protezione civile, mondo agricolo e cittadini. ISPRA e il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente mettono a disposizione dati, monitoraggi e competenze scientifiche per sostenere decisioni efficaci e costruire una cultura della prevenzione sempre più diffusa. Proteggere i nostri boschi significa proteggere il futuro del Paese”.

Distribuzione delle aree percorse da incendio nell’anno 2025 nella regione Sicilia, secondo i dati EFFIS (in nero). La mappatura degli ecosistemi forestali, prodotta da ISPRA con l’Ecosystems Classification Model – Forest4 (ECM-F4, aggiornamento 2020), è rappresentata in diversi colori. In giallo è indicata la classe “prateria”, derivata dal Copernicus Land Monitoring Service (Grasslands High Resolution Layer, aggiornamento 2021).
Elaborazione ISPRA – Centro Operativo Sorveglianza Ambientale.

Roberto Inghilesi, Responsabile del Centro Operativo Sorveglianza Ambientale dell’ISPRA: “Le attività dell’Istituto nel campo del monitoraggio satellitare e nello studio degli impatti degli incendi sugli ecosistemi naturali garantiscono un solido supporto scientifico per la valutazione dei trend in atto e delle possibili conseguenze legate ai cambiamenti climatici. Comprendere i tempi e le modalità di risposta dei sistemi boschivi agli eventi incendiari è fondamentale per orientare efficacemente le strategie di gestione, ripristino e prevenzione, in un contesto caratterizzato da una crescente pressione climatica.”

Tutti i dati sono consultabili e scaricabili alla pagina Ecosistemi ed incendi boschivi in Italia dell’ISPRA:

Ecosistemi ed incendi boschivi in Italia dell’ISPRA Anno 2025

Superficie totale delle aree bruciate negli ecosistemi forestali (AB For) nelle regioni italiane nel 2025. Per ciascuna regione è riportata la superficie percorsa da incendio (km²), suddivisa per categorie forestali: T1 (latifoglie decidue – querceti, castagneti e faggete); T2 (latifoglie sempreverdi – leccete, sugherete e macchia alta); T3 (aghifoglie sempreverdi – boschi naturali e piantagioni di conifere); TNC (sistemi forestali misti). Le regioni prive di superfici percorse da incendio non sono incluse.
Elaborazione ISPRA – Centro Operativo Sorveglianza Ambientale.

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