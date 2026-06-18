SIE accoglie la richiesta dei sindaci e revoca anche la prima rata del deposito cauzionale

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La società SIE S.p.A. ha accolto la richiesta di revocare per le utenze classificate come “domestico-residente” anche la prima rata di deposito cauzionale già emessa. La decisione è arrivata a seguito di proficui confronti avvenuti nei giorni scorsi con i Sindaci dei comuni di Misterbianco, Biancavilla, Giarre, Fiumefreddo, Mascali, Sant’Alfio, Ramacca, Palagonia, Mineo e Randazzo che hanno rappresentato alla società la momentanea difficoltà dell’utenza a far fronte al pagamento della bolletta, a seguito del recente passaggio dall’applicazione della tariffa comunale a quella del Gestore unico, coerente con i criteri ARERA. SIE si era già espressa nei giorni scorsi per fare slittare al 2027 le due rate successive, non ancora fatturate. Ad oggi Siemuove un ulteriore passo sempre più vicina agli utenti.

Relativamente, dunque, alla prima rata già presente in bolletta, si procederà nel seguendo modo:

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I cittadini con utenze domestico-residenti che non hanno ad oggi ancora provveduto al pagamento della bolletta emessa per il primo trimestre 2026 riceveranno nei prossimi giorni un nuovo bollettino di pagamento, scorporato dell’importo del deposito cauzionale.

Per le utenze domestico-residenti per le quali la bolletta è già stata pagata, invece, SIE provvederà ad emettere nella prossima fatturazione una voce a credito di importo pari a detta rata del deposito cauzionale, che verrà sottratta dai restanti importi dovuti.

Si precisa, infine, che comuni di Caltagirone, Grammichele, Militello in Val di Catania, San Cono, Vizzini, Licodia Eubea e San Michele di Ganzaria, in quanto già storicamente gestiti dalla società che applica regolarmente da anni la tariffazione ARERA, non essendo stati interessati dall’applicazione del recente deposito cauzionale, non risultano destinatari del presente comunicato.

La Società informa che nel proprio sito è stata attivata la sezione «Comunica con noi», tramite la quale gli utenti potranno usufruire di una serie di servizi inoltrando direttamente alla società ad esempio richieste di volture, aggiornamento dati utenza, autolettura, reclami, disdette.