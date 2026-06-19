CNA Palermo: al fianco degli artigiani e degli hobbisti che vogliono trasformare la propria passione in impresa

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Alla luce dei fatti di ieri, che hanno portato alla chiusura di 17 botteghe ALAB nel centro storico di Palermo, la CNA Palermo ribadisce, come ha sempre fatto, il proprio sostegno agli artigiani e agli hobbisti dell’associazione ALAB che intendono intraprendere un percorso di crescita imprenditoriale e di regolarizzazione della propria attività.

Da 80 anni la CNA rappresenta e tutela il vero artigianato, accompagnando migliaia di imprese nel loro percorso di nascita, sviluppo e consolidamento.

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Oggi più che mai è importante distinguere tra attività hobbistica e attività imprenditoriale. La normativa vigente tutela il valore dell’artigianato e riconosce la qualifica di artigiano alle imprese regolarmente iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane, valorizzando il lavoro, la professionalità e le competenze di chi esercita questa attività in modo continuativo e organizzato.

In questo quadro, la CNA Palermo si mette a disposizione gratuitamente di tutti gli hobbisti che desiderano compiere il passo verso l’apertura della partita IVA e la costituzione di una vera impresa artigiana. Offriremo consulenze, orientamento e assistenza per accompagnarli in ogni fase del percorso, dalla valutazione iniziale agli adempimenti amministrativi e fiscali necessari.

Ma non solo. CNA Palermo mette a disposizione strumenti concreti e indispensabili per chi vuole fare impresa: assistenza all’accesso al credito, accompagnamento nella presentazione delle domande per le misure di sostegno alle imprese artigiane, supporto per bandi e incentivi e, in particolare, per agevolazioni consolidate come la misura “Più Artigianato”, che rappresenta uno degli strumenti più importanti per sostenere gli investimenti e la crescita delle imprese artigiane siciliane.

Riteniamo infatti che realtà come quelle nate all’interno di ALAB abbiano contribuito negli anni a rendere il centro storico di Palermo più vivo, più attrattivo e più bello, contrastando l’abbandono di molte aree e creando occasioni di socialità, creatività e lavoro.

Tuttavia, è necessario affrontare con serietà il tema dell’evoluzione delle attività. ALAB nasce come incubatore di impresa e come luogo in cui sperimentare, crescere e sviluppare un progetto imprenditoriale. Non è pensabile che un’attività aperta stabilmente su strada possa restare indefinitamente nella dimensione dell’hobbismo. Dopo un congruo periodo di avvio e sperimentazione, il naturale approdo deve essere quello dell’impresa regolare, con l’apertura della partita IVA e il pieno inserimento nel sistema economico e produttivo della città.

La CNA Palermo lavorerà affinché nessuna esperienza imprenditoriale meritevole venga dispersa. Il nostro obiettivo è aiutare queste attività a crescere, a mettersi in regola e a continuare a rappresentare una risorsa per il centro storico, per il turismo e per l’economia cittadina.

Le porte della CNA Palermo sono aperte a tutti coloro che vogliono trasformare il proprio talento e la propria passione in un’impresa artigiana solida, sostenibile e riconosciuta.