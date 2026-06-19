Filiera agroindustriale Cdo Sicilia:innovazione e sviluppo per rafforzare il valore dell’agricoltura siciliana

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ROMA – Rafforzare la competitività delle imprese agricole siciliane, favorire l’accesso agli strumenti di finanza agevolata e accompagnare lo sviluppo delle filiere produttive. Sono questi alcuni degli obiettivi che guidano l’attività della filiera agroindustriale e agricola di Cdo Sicilia, presente a Roma in occasione della conferenza stampa di presentazione di Frutech, la manifestazione dedicata all’innovazione per il settore ortofrutticolo e agroindustriale in programma dal 25 al 27 novembre a SiciliaFiera di Misterbianco.

All’appuntamento, ospitato presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, alla presenza del Sottosegretario di Stato al MASAF, Luigi D’Eramo e del presidente di SiciliaFiera, Nino Di Cavolo, ha partecipato una delegazione di Compagnia delle Opere Sicilia composta dalla direttrice regionale Claudia Fuccio, dal coordinatore delle filiere Salvo Scuto, dal coordinatore della filiera agroindustriale e agricola Armando Crispino, dal coordinatore della filiera edilizia Roberto Crisafulli e da Lucia Tuccitto, presidente nazionale ADGI e componente del direttivo regionale. Presente anche il presidente regionale di Cdo Lazio, Fabrizio De Luca. Nel corso della conferenza stampa sono stati affrontati temi legati all’innovazione, all’internazionalizzazione e alle prospettive di crescita del comparto agroalimentare. Tra gli interventi anche quelli di Maurizio Forte, della Direzione Centrale per i Settori dell’Export dell’Agenzia ICE, Sandro Gambuzza, vicepresidente nazionale di Confagricoltura, Stefano La Malfa, ordinario di Arboricoltura generale e Coltivazioni arboree dell’Università di Catania e Giovanni De Luca, console onorario della Bulgaria a Messina, che hanno offerto una lettura delle opportunità di sviluppo del comparto agroalimentare attraverso innovazione, ricerca e apertura ai mercati internazionali. La presenza della filiera agroindustriale e agricola di Cdo Sicilia a Roma si inserisce nel percorso di sviluppo del comparto portato avanti negli ultimi mesi attraverso attività di networking, innovazione e accompagnamento delle imprese. In questa direzione si consolida anche il rapporto di Cdo Sicilia con SiciliaFiera e con il presidente Nino Di Cavolo, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra imprese, istituzioni e mondo della ricerca e trasformare le opportunità offerte dalla programmazione europea e nazionale in investimenti, crescita e competitività per l’agroindustria siciliana.

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