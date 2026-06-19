Le Polisportive Giovanili Salesiane di Sicilia programmano il futuro: riunito a Modica il Consiglio regionale

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Si è riunito nei giorni 13 e 14 giugno 2026, presso l’Oratorio Centro Giovanile Salesiano “San Domenico Savio” di Modica, il Consiglio Regionale delle Polisportive Giovanili Salesiane della Sicilia per un importante momento di verifica, confronto e programmazione delle attività future del movimento.

Nel corso dei lavori, aperti dalle comunicazioni del Presidente, il Consiglio ha approvato il verbale della seduta precedente e ha dedicato un ampio spazio alla verifica dell’attività relativa all’anno sportivo 2025/2026, analizzando i risultati raggiunti e i dati statistici della stagione appena conclusa.

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Particolare attenzione è stata riservata alla programmazione dell’anno sportivo 2026/2027. Il Consiglio ha affrontato i temi legati alla formazione degli operatori sportivi, all’organizzazione delle attività e dei regolamenti sportivi, al settore arbitrale, alla pianificazione delle finali e delle manifestazioni regionali del 2027, oltre alla definizione del calendario generale delle attività. Tra i punti trattati anche l’approvazione delle quote di tesseramento per la nuova stagione sportiva.

La scelta di svolgere l’incontro in modalità residenziale ha rappresentato un’occasione preziosa per dedicare il giusto tempo alla riflessione comune sul percorso compiuto, valorizzando i punti di forza e individuando gli aspetti da migliorare in vista delle sfide future.

Tra i momenti più significativi del Consiglio vi è stata la visita alla Casa del Servo di Dio Nino Baglieri a Modica, luogo carico di spiritualità e di testimonianza cristiana. I partecipanti hanno potuto riflettere sull’esperienza di vita di Nino, che nella sofferenza ha saputo trasformare la propria esistenza in un messaggio di speranza e di fede, dedicando un’attenzione particolare ai giovani e alla loro crescita umana e spirituale.

Un legame che richiama profondamente il carisma salesiano e le parole di san Giovanni Bosco nella Lettera da Roma del 10 maggio 1884, quando indicava come missione educativa quella di accompagnare i giovani affinché possano essere «felici nel tempo e nell’eternità».

Un confronto partecipato e costruttivo, animato dallo spirito educativo delle Polisportive Giovanili Salesiane, con la volontà di guardare avanti con rinnovato entusiasmo, superando la logica del “si è sempre fatto così” e scegliendo invece di osare, innovare e continuare a mettere al centro i giovani attraverso lo sport.