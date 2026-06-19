Servizi sociali, Marcello Romano nominato Garante dei Diritti delle Persone Anziane di Catania

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Il Sindaco Enrico Trantino ha nominato Marcello Romano, medico internista e primario emerito di Geriatria dell’Azienda Ospedaliera Garibaldi, Garante dei Diritti delle Persone Anziane della Città di Catania. La figura, istituita dal Consiglio Comunale con regolamento, rappresenta un organo monocratico che opera in piena autonomia con indipendenza di giudizio, senza alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Il Garante per gli Anziani, che svolgerà l’incarico a titolo gratuito, ha il compito primario di vigilare sul rispetto dei diritti e della qualità della vita degli anziani attraverso molteplici attività: vigilanza sulle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali pubbliche, convenzionate e accreditate; acquisizione di segnalazioni di violazioni dei diritti; contrasto all’ageismo; proposte per la promozione dell’invecchiamento attivo e dell’inclusione sociale, tenuto conto che le persone over-65 rappresentano un quarto della popolazione catanese, con trend in crescita e grande impatto sociale e sanitario

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Nel primo incontro tra il Sindaco Trantino e Romano sono state definite le attuali priorità. Prima fra tutte, l’allocazione funzionale presso l’Assessorato alle Politiche Sociali, coordinato con l’Assessore Serena Spoto e la direttrice Lucia Leonardi, ove saranno accolte proposte e segnalazioni da cittadini e stakeholders. Il Sindaco Trantino dal canto suo ha sottolineato l’importanza di iniziative di valorizzazione del ruolo sociale delle persone anziane attraverso la costituzione di gruppi di vigilanza sul mantenimento delle opere di riqualificazione urbana e iniziative di inclusione e partecipazione nei quartieri.

Il Garante per gli anziani, il primo nella storia del comune di Catania, del corso del colloquio con il primo cittadino, ha evidenziato come “l’invecchiamento della popolazione, pur complesso, è governabile attraverso interventi di prevenzione primaria e secondaria, in epoca giovane-adulta, e agli attuali anziani, mantenendone la funzionalità e prevenendo disabilità e dipendenza. Improcrastinabile è inoltre l’adeguamento dell’offerta sanitaria: migliorando accesso, efficacia ed efficienza delle cure, garantendo sempre dignità alla persona”.

Il professore Romano, inoltre, ha comunicato al Sindaco Trantino, anche nella sua qualità di massima autorità sanitaria, l’avvio di un progetto con l’Arnas Garibaldi per definire modalità di miglioramento assistenziale degli anziani in area d’emergenza ospedaliera.