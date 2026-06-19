Siracusa, Carmen Consoli porta al Teatro Greco il live corale “D come dannate ingenue”

- Pubblicità -

Che suono fanno le dannate ingenue? Cambiano le epoche, i linguaggi, il modo di stare al mondo, ma ci sono desideri, fragilità e domande che continuano ad attraversare intere generazioni di artiste, restando incredibilmente uguali nel tempo.

“D come dannate ingenue” è il live collettivo, tutto al femminile, ideato da Carmen Consoli che prende forma come uno spettacolo corale in cui musica e parole si intrecciano dentro un racconto condiviso, vivo e profondamente contemporaneo. Tra gli appuntamenti unici in calendario, immancabile la tappa in Sicilia, il 30 luglio al Teatro Greco di Siracusa.

- Pubblicità -

Lo spettacolo sarà organizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con il Comune di Siracusa e il Botteghino all’interno della rassegna “Stelle al Teatro – Siracusa”.

Le prevendite sono disponibili dal 18 giugno alle ore 12.00 su puntoeacapo.uno, sui circuiti e nei punti vendita abituali e su https://www.otrlive.it/tour-dates/d-come-dannate-ingenue/

Il titolo del progetto artistico nasce da un verso di “Besame Giuda” di Carmen, e attraversa tutto lo spettacolo come uno stato emotivo più che una definizione: quello di chi continua a esporsi, a desiderare, a credere nelle cose anche quando sarebbe più semplice diventare cinici.

Sul palco, insieme a Carmen Consoli, si incontrano Erica Mou, Anna Castiglia, Emma Nolde e Marina Rei, che porteranno i loro live: artiste appartenenti a generazioni e percorsi differenti, unite da una scrittura personale, inquieta, ironica, mai addomesticata.

Le canzoni si alternano a momenti condivisi, dialoghi musicali, riletture e incroci inediti, trasformando il concerto in un racconto a più voci dove identità diverse convivono senza perdere la propria unicità.

Ad accompagnare il percorso, le letture di Concita De Gregorio, parole che interrogano il presente e aggiungono una dimensione narrativa capace di attraversare la musica senza interromperla mai.

Prodotto e organizzato da OTR Live, “D come dannate ingenue” non è un concerto celebrativo né un manifesto generazionale. È piuttosto un incontro tra voci, corpi, esperienze e sensibilità diverse.

Un live che lascia spazio alle crepe, alle contraddizioni, all’ironia e alla libertà e soprattutto alla musica, che qui non accompagna il racconto: lo attraversa completamente.



Info biglietti su otrlive.it.