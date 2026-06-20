Priolo scende in piazza contro i miasmi industriali: corteo e sit-in il 26 giugno per il diritto alla salute

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“Per un respiro libero, indossiamo la maglia della Salute”

È questo il claim e il filo conduttore della manifestazione pubblica in programma venerdì 26 giugno 2026, a partire dalle 9:30.

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L’iniziativa, organizzata dalle libere cittadine di Priolo Gargallo, Giusi Romano e Roberta Gionfriddo, con la collaborazione della giornalista Mascia Quadarella, nasce per protestare contro i miasmi industriali che stanno rendendo l’aria irrespirabile nell’intero triangolo industriale a nord di Siracusa.

Il corteo, aperto alla cittadinanza, alle associazioni, ai comitati e alle organizzazioni sindacali e di categoria, partirà da Viale dell’Annunziata, seguendo questo percorso: Piazza Mignosa, Via Castel Lentini e Piazza 4 Canti.

L’arrivo in Piazza 4 Canti è previsto per le ore 11:00 circa. Qui, si terrà un dibattito pubblico sulla grave emergenza ambientale. L’obiettivo è portare all’attenzione delle istituzioni le legittime rivendicazioni del territorio, offrendo ai partecipanti uno spazio di confronto per condividere riflessioni e proposte concrete.

La cittadinanza è esausta: non è più tollerabile dover vivere con le finestre chiuse, con la qualità dell’aria che dipende esclusivamente dalla direzione del vento o da scelte di politica industriale che necessitano di una revisione immediata, senza ulteriori proroghe.

Le organizzatrici invitano a una partecipazione massiccia, ribadendo un concetto fondamentale: “La vostra presenza rafforza la nostra voce”.