Case, prezzi ancora in salita: nel primo trimestre 2026 aumento del 5,2% su base annua

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Secondo le stime preliminari, nel primo trimestre 2026, l’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB), acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento, aumenta dell’1,0% rispetto al trimestre precedente e del 5,2% nei confronti dello stesso periodo del 2025 (era +4,0% nel quarto trimestre 2025).

La crescita tendenziale dell’IPAB è da attribuirsi sia ai prezzi delle abitazioni nuove, che aumentano del 6,7% (in forte accelerazione rispetto al -1,1% registrato nel trimestre precedente), sia ai prezzi delle abitazioni già esistenti, che salgono del 4,8% (in lieve rallentamento dal +5,0% del quarto trimestre del 2025).

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Questi andamenti si registrano in un contesto di crescita dei volumi di compravendita: +4,4% la variazione tendenziale registrata nel primo trimestre 2026 dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate per il settore residenziale (da +0,4% del trimestre precedente).

Su base congiunturale, l’aumento dell’IPAB (+1,0%) è imputabile unicamente alla crescita dei prezzi delle abitazioni già esistenti (+1,5%), mentre i prezzi delle abitazioni nuove risultano in netto calo (-1,5% rispetto all’ultimo trimestre 2025)

Il tasso di inflazione acquisito dell’IPAB per il 2026 è pari a +2,6% (+1,8% per le abitazioni nuove e +2,7% per quelle già esistenti)

Con i dati del primo trimestre 2026 sono stati aggiornati, come di consueto, i pesi utilizzati per il calcolo degli indici dei prezzi delle abitazioni nuove e di quelle già esistenti. In particolare, il peso delle abitazioni nuove diminuisce portandosi a 13,09% (era il 17,60% nel 2025), mentre quello relativo alle abitazioni già esistenti risulta pari a 86,91% (era 82,40% lo scorso anno).

A partire dai dati del primo trimestre 2026, la base di riferimento dell’IPAB è il 2025 (la base precedente era il 2015).

Il commento

Nel primo trimestre del 2026, i prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie aumentano su base annua del 5,2%, in accelerazione rispetto al +4,0% della fine del 2025. L’accelerazione risente della dinamica dei prezzi delle abitazioni nuove, il cui tasso tendenziale di variazione risale a +6,7% (dal -1,1% del trimestre precedente). Rallenta invece lievemente il ritmo di crescita dei prezzi delle abitazioni già esistenti, che si attesta a +4,8% (dal +5,0%).

L’accelerazione su base tendenziale dei prezzi delle abitazioni si accompagna all’aumento del numero di compravendite (+4,4% rispetto allo stesso trimestre del 2025) che si registra a livello nazionale.