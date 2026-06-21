Ermal Meta annuncia tre nuove tappe in Sicilia del tour estivo: 2 luglio Enna, il 24 agosto Carlentini (SR) e il 4 settembre Milazzo (ME)

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Si aggiungono nuove date in Sicilia al calendario del tour estivo di Ermal Meta. Giovedì 2 luglio l’artista si esibirà ad Enna sul Palco di Piazza Europa all’interno del cartellone estivo “Enna d’Estate” promosso dall’Amministrazione comunale e realizzato da Puntoeacapo Srl. Secondo appuntamento live, lunedì 24 agosto a Carlentini (SR) in Piazza Armando Diaz. L’evento è organizzato dal Comune di Carlentini in onore dei Festeggiamenti di Santa Lucia e realizzato in collaborazione con la Pro Loco Carlentini Ets e l’Associazione cittadina ‘No Violenza sulle donne’ e Ultima data tra le nuove annunciate, quella che si terrà a Milazzo (ME) il 4 settembre, dove Ermal Meta sarà in concerto sul Lungomare Marina Garibaldi per lo spettacolo organizzato dal Comune di Milazzo in collaborazione con Puntoeacapo e Arts Promotion.

I live ad Enna, Carlentini e Milazzo saranno tutti a ingresso libero e gratuito. Dalla dimensione più intima dei club del tour appena concluso fino all’apertura delle grandi venue estive, Ermal prosegue anche d’estate il suo percorso sui palchi, con una serie di concerti che attraverseranno tutta la penisola. In scaletta le sue hit più amate fino alle recenti “Stella stellina” e all’ultimo singolo “Calma metafisica”. Il tour outdoor è prodotto e organizzato da Friends and Partners.

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