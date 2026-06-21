Igor Protti, il ricordo del Coordinamento Docenti Diritti Umani: “Un campione dentro e fuori dal campo”

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Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Igor Protti, figura tra le più autentiche e amate del calcio italiano, il cui esempio umano continua a rappresentare una preziosa testimonianza di cittadinanza attiva, solidarietà e responsabilità sociale.

Accanto ai successi sportivi che ne hanno fatto uno dei protagonisti del calcio italiano, Igor Protti lascia un’eredità ancora più significativa: quella di un uomo che ha scelto di vivere la notorietà come occasione di servizio verso gli altri. In particolare, il suo costante impegno nelle iniziative teatrali e benefiche insieme alle persone con disabilità psichica dimostra come lo sport possa diventare uno straordinario strumento di inclusione sociale, capace di abbattere pregiudizi e restituire dignità, visibilità e protagonismo a chi troppo spesso resta ai margini della vita pubblica.

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La sua esperienza ricorda che il volontariato civile non rappresenta un’attività accessoria, ma una concreta espressione dei principi costituzionali di solidarietà sanciti dall’articolo 2 della Costituzione. Dedicare tempo, energie e competenze alle persone più fragili significa contribuire alla costruzione di una società fondata sul rispetto dei diritti umani, sull’uguaglianza sostanziale e sulla partecipazione democratica.

In un contesto culturale che tende spesso a celebrare esclusivamente il successo individuale, Igor Protti ha dimostrato che la vera grandezza di un atleta si misura anche nella capacità di costruire relazioni, promuovere il bene comune e utilizzare la propria popolarità per sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore dell’inclusione. Il suo esempio restituisce pieno significato allo sport come spazio educativo, nel quale la vittoria più importante consiste nel riconoscere il valore di ogni persona, indipendentemente dalle proprie condizioni fisiche o psichiche.

Per la scuola italiana questa testimonianza assume un particolare rilievo. L’educazione ai diritti umani non può limitarsi allo studio delle norme, ma deve tradursi nella conoscenza di esperienze concrete che mostrino agli studenti come il rispetto della dignità umana si realizzi attraverso comportamenti quotidiani di responsabilità e di cura verso gli altri.

Le persone con disabilità continuano ancora oggi a incontrare ostacoli culturali, relazionali e sociali che ne limitano la piena partecipazione alla vita della comunità. Per questo è fondamentale promuovere una cultura dell’inclusione che superi ogni forma di assistenzialismo e riconosca il contributo che ciascuno può offrire alla collettività. Le attività condivise, artistiche, sportive e di volontariato rappresentano strumenti privilegiati per costruire comunità realmente inclusive, nelle quali la diversità sia riconosciuta come una ricchezza e non come un limite.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani auspica che la figura di Igor Protti possa essere proposta nelle scuole come esempio di educazione civica vissuta, affinché i giovani comprendano che il successo personale acquista valore solo quando si accompagna alla disponibilità verso gli altri, alla solidarietà e alla tutela dei diritti delle persone più vulnerabili.

La sua storia ci ricorda che i veri campioni non sono soltanto coloro che segnano i gol decisivi, ma anche coloro che scelgono di non voltarsi dall’altra parte davanti alla fragilità umana. È questa la lezione civile più preziosa che Igor Protti consegna alle nuove generazioni: una lezione di umanità, inclusione e responsabilità, che merita di continuare a vivere nelle scuole, nello sport e nella società.

prof. Romano Pesavento

presidente CNDDU