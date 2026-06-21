Palazzo Minoriti, giovedì 25 Consiglio metropolitano: SAC, rottamazione quinquies e nomine elettorali all’ordine del giorno

Giovedì 25 giugno, alle ore 16:00, nella sede istituzionale di Palazzo Minoriti si terrà il Consiglio metropolitano. Al centro della seduta la comunicazione del Sindaco metropolitano Enrico Trantino sul processo di privatizzazione della SAC S.p.A., società di gestione dell’Aeroporto di Catania.
In agenda anche l’adesione alla “rottamazione quinquies”, misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 che permette di saldare i debiti affidati all’Agente della Riscossione pagando solo l’importo del capitale e le spese di notifica/esecutive, azzerando sanzioni e interessi.
Tra i punti all’ordine del giorno anche diversi riconoscimenti di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, la designazione dei componenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali e una modifica al Regolamento del Consiglio metropolitano.