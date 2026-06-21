San Mauro Castelverde celebra oggi l’arte e la letteratura contemporanea tra paesaggio, memoria e identità

Oggi, domenica 21 giugno, XIII Premio e Festival di Letteratura Paolo Prestigiacomo. La comunità conoscerà la vincitrice Paola Silvia Dolci e le opere nate durante la prima edizione della Residenza d’Artista di Marisa Battaglia e Judith Boy

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Un dialogo intenso tra arte, letteratura e territorio anima oggi San Mauro Castelverde (Pa), nel pomeriggio dedicato alla conclusione della prima edizione della Residenza d’Artista e alla premiazione del XIII Premio e Festival di Letteratura Paolo Prestigiacomo.

A partire dalle ore 18.00, la comunità avrà l’opportunità di conoscere i risultati del percorso creativo che ha visto protagoniste le artiste Marisa Battaglia e Judith Boy e la scrittrice Paola Silvia Dolci, vincitrice del Premio letterario “Paolo Prestigiacomo”, chiamate a confrontarsi con il patrimonio culturale, paesaggistico e umano di San Mauro Castelverde.

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Il primo appuntamento sarà dedicato a “Il respiro del paesaggio”, presentazione delle opere pittoriche realizzate da Marisa Battaglia e Judith Boy durante il periodo di residenza. I quadri restituiscono una lettura personale del borgo madonita, interpretandone luci, colori e suggestioni attraverso linguaggi artistici contemporanei.

Seguirà la presentazione di “Grimorio di San Mauro Castelverde”, l’opera letteraria realizzata dalla scrittrice e poetessa Paola Silvia Dolci, direttrice responsabile e editrice della rivista indipendente di poesia e cultura Niederngasse e fondatrice di Niederngasse Edizioni, autrice riconosciuta a livello nazionale e internazionale.

L’opera di Silvia Dolci si distingue per l’originalità dell’impianto e per la forza simbolica della proposta: un “grimorio” contemporaneo a metà tra poesia, prosa poetica e frammenti oracolari, che immagina San Mauro Castelverde non come luogo statico ma come soglia viva tra memoria e scomparsa. Attraverso cinque sezioni dedicate ai venti, alle case sospese, alle luci, alle mani e alla pietra, il testo trasforma paesaggi, leggende, gesti quotidiani e racconti della comunità in figure simboliche capaci di restituire un’immagine inedita e profonda del borgo madonita.

Nei mesi scorsi Paola Silvia Dolci ha vissuto a San Mauro Castelverde una settimana di residenza artistica, entrando in contatto con luoghi, persone, archivi e tradizioni del territorio. Da questa esperienza è nata l’opera che verrà presentata ufficialmente oggi alla comunità.

La serata proseguirà alle ore 19.00 con “La Sicilia in altra veste”, evento ideato da Marisa Battaglia e Judith Boy e condotto da Alessandro Cassata. Una sfilata artistica che porterà in scena abiti e creazioni ispirati ai colori, alle forme e ai paesaggi dell’isola, in un percorso che unisce moda, arte e tradizione. Particolarmente significativo sarà il coinvolgimento delle sarte di San Mauro Castelverde, che presenteranno gli abiti tradizionali del folklore locale, testimoniando la vitalità di un patrimonio culturale tramandato nel tempo.

L’intero percorso della Residenza d’Artista e del Premio Paolo Prestigiacomo è stato reso possibile grazie al costante impegno dell’Amministrazione comunale di San Mauro Castelverde, guidata dal sindaco Giuseppe Minutilla, che ha fortemente creduto nella capacità della cultura di generare nuove opportunità di crescita, partecipazione e promozione del territorio. Un lavoro condiviso che ha visto un ruolo determinante anche da parte del direttore scientifico Fabrizio Ferreri, impegnato nella progettazione e nel coordinamento delle iniziative culturali legate al programma di rigenerazione del borgo.

«La cultura rappresenta uno degli strumenti più efficaci per raccontare l’identità di una comunità e costruirne il futuro – sottolinea il sindaco Giuseppe Minutilla. La Residenza d’Artista e il Premio Paolo Prestigiacomo dimostrano come sia possibile trasformare il patrimonio materiale e immateriale del nostro paese in occasione di confronto, creatività e sviluppo. Ringrazio gli artisti, gli organizzatori e tutti i cittadini che hanno contribuito a rendere questa esperienza un autentico momento di crescita collettiva».

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto finanziato dal PNRR – Attrattività dei Borghi, Linea B, che punta a promuovere la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli centri attraverso idee innovative capaci di coinvolgere artisti, cittadini e visitatori. Conferma, altresì, la vocazione del Premio Paolo Prestigiacomo a essere non soltanto un riconoscimento letterario, ma un vero laboratorio culturale capace di intrecciare scrittura, arte, territorio e comunità, nel segno di una rinnovata immaginazione del “paese” e delle sue possibilità future.