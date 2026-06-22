Dal 3 al 5 luglio 2026 Sant’Alfio ospita la 16ª edizione de “La Ciliegia, Gioiello dell’Etna”

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Tre giorni di festa alle pendici dell’Etna: dal 3 al 5 luglio 2026 Sant’Alfio, in provincia di Catania, ospita la 16ª edizione de “La Ciliegia, Gioiello dell’Etna”, la manifestazione dedicata al frutto simbolo del territorio e certificata “Sagra di Qualità”.

Organizzata dal Comune di Sant’Alfio con la Pro Loco Sant’Alfio e l’UNPLI, la kermesse propone stand enogastronomici con la ciliegia DOP

e i prodotti tipici locali, degustazioni, mercati contadini, musica dal vivo e appuntamenti culturali.

Cuore della festa resta la tradizionale “Infiorata di Sant’Alfio”: tappeti floreali realizzati a mano con petali di fiori che trasformeranno le vie del centro storico in un museo a cielo aperto.



Il sindaco Alfio La Spina evidenzia come «La ciliegia non è solo un frutto, è la nostra storia, la nostra identità e il lavoro di generazioni di agricoltori. Con ‘La Ciliegia, Gioiello dell’Etna’ vogliamo celebrare questo patrimonio, sostenere chi ogni giorno coltiva la nostra terra e offrire a residenti e turisti un’occasione unica per scoprire le eccellenze di Sant’Alfio. Vera protagonista la nostra ciliegia Dop Mastrantoni, unica in Italia, per una manifestazione che cresce di anno in anno: tre giorni di cultura, musica ed enogastronomia per promuovere il nostro borgo e il territorio etneo».

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