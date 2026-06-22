Frattura al naso di un’alunna durante le lezioni: la sentenza del Tribunale di Siracusa riapre il dibattito sulla responsabilità educativa

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Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda attenzione in merito alla sentenza n. 510 del 13 marzo 2026 del Tribunale di Siracusa, che ha rigettato la domanda di risarcimento avanzata dai genitori di un’alunna della scuola primaria rimasta gravemente ferita durante l’orario scolastico.

La vicenda risale al 27 aprile 2021. La bambina, allora di sei anni, riportò una frattura scomposta delle ossa nasali a seguito di una caduta avvenuta in aula durante le attività didattiche. L’incidente rese necessario il ricovero ospedaliero e un intervento chirurgico, con postumi permanenti. I genitori attribuirono l’accaduto a una presunta carenza nella vigilanza del personale docente, sostenendo che la figlia fosse stata spinta da un compagno mentre l’insegnante non era presente in classe. L’istituto scolastico ha invece sempre sostenuto che la caduta fosse stata autonoma, improvvisa e verificatasi in presenza dell’insegnante.

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Nel corso del giudizio, le testimonianze dirette delle docenti presenti in aula sono state ritenute attendibili e coerenti, mentre le dichiarazioni prodotte dalla parte attrice si fondavano essenzialmente su informazioni riferite indirettamente. Il Tribunale ha quindi riconosciuto che l’evento era imprevedibile e inevitabile, affermando che l’obbligo di vigilanza non può essere interpretato come un controllo continuo e individuale di ogni gesto compiuto dagli alunni. Per tali ragioni è stata esclusa la responsabilità della scuola e i genitori sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, quantificate in oltre cinquemila euro, oltre agli oneri accessori e alle spese della consulenza tecnica d’ufficio.

Al di là della dimensione processuale, questa vicenda invita ad aprire una riflessione più ampia sul significato che la nostra società attribuisce oggi all’educazione e al ruolo delle istituzioni scolastiche. Sempre più frequentemente ogni episodio accidentale che coinvolge un minore viene interpretato come l’automatica conseguenza di una responsabilità imputabile alla scuola. È un orientamento che nasce dall’esigenza, pienamente condivisibile, di garantire la massima tutela ai bambini, ma che rischia di alimentare un’idea dell’educazione fondata sull’illusione del controllo assoluto.

La scuola, per sua natura, non è uno spazio sottratto alla complessità della vita. È il luogo in cui la persona cresce attraverso l’esperienza, la relazione con gli altri, il movimento, il gioco, la scoperta e la progressiva conquista dell’autonomia. Pensare che ogni evento possa essere previsto ed evitato significa attribuire all’istituzione scolastica una funzione incompatibile con il processo educativo stesso, che si fonda sull’accompagnamento e non sulla sostituzione dell’esperienza.

Educare significa creare condizioni di sicurezza, ma anche consentire ai bambini e ai ragazzi di sperimentare responsabilità, iniziativa personale e capacità di affrontare situazioni nuove. Una protezione che eliminasse ogni margine di imprevedibilità finirebbe inevitabilmente per limitare quelle esperienze attraverso le quali si sviluppano il senso critico, la consapevolezza e la maturità personale. La crescita richiede equilibrio tra tutela e autonomia; non può essere ridotta a una semplice gestione del rischio.

Il rischio culturale più significativo consiste nel progressivo spostamento della relazione educativa verso una logica prevalentemente difensiva. Quando ogni incidente viene letto esclusivamente attraverso la ricerca della colpa, il docente rischia di essere percepito non più come un professionista dell’educazione, ma come il garante assoluto dell’incolumità degli alunni. In tale prospettiva, la fiducia reciproca lascia il posto alla diffidenza e la corresponsabilità educativa viene sostituita da una continua attribuzione di responsabilità.

La qualità di un sistema educativo si misura, invece, nella capacità di costruire comunità fondate sulla collaborazione tra scuola e famiglia, nella condivisione degli obiettivi formativi e nel reciproco riconoscimento delle rispettive responsabilità. L’educazione non può prosperare in un clima dominato dal sospetto; essa richiede fiducia, dialogo e la consapevolezza che la formazione della persona rappresenta un processo complesso, nel quale la prevenzione costituisce un dovere imprescindibile, ma non può tradursi nella pretesa dell’infallibilità.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani auspica che questa sentenza possa contribuire ad alimentare una riflessione pubblica più matura sul significato della corresponsabilità educativa e sul ruolo della scuola nella società contemporanea. Difendere l’autorevolezza dell’istituzione scolastica significa tutelare uno dei principali presìdi democratici del Paese, nel quale si formano cittadini capaci di esercitare libertà, responsabilità e partecipazione.

La scuola è chiamata a garantire ambienti sicuri, professionalità competenti e attenzione costante alla prevenzione. Ma è altrettanto importante riconoscere che educare significa accompagnare la crescita nella realtà, non promettere l’impossibile. Solo una società che sappia coniugare tutela dei diritti, fiducia nelle istituzioni educative e corresponsabilità tra scuola e famiglia potrà offrire alle nuove generazioni un’autentica educazione ai diritti umani e alla cittadinanza democratica.

prof. Romano Pesavento

presidente CNDDU