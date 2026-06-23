“25 anni di volontariato che uniscono la Sicilia”: a Catania il meeting regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato siciliani

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CATANIA – Si terrà sabato 27 giugno 2026, a partire dalle ore 10:00, presso il Grand Hotel Baia Verde, in via A. Musco 8, Aci Castello – Catania, il Meeting regionale dei Centri di Servizio della Sicilia, promosso in occasione dei 25 anni di volontariato che uniscono la Sicilia.

L’iniziativa riunirà i Centri di Servizio per il Volontariato siciliani – CeSVoP ETS, CESV Messina ETS e CSVE ETS – insieme a rappresentanti del sistema CSV, del Terzo Settore, delle istituzioni, del mondo accademico e delle fondazioni, per una giornata dedicata al ruolo del volontariato nella crescita sociale, civile e comunitaria dell’Isola.

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Il meeting sarà articolato in due sessioni. La prima, dal titolo “Le radici e gli orizzonti futuri”, si svolgerà dalle 10:00 alle 13:30 e sarà dedicata alla memoria della fase fondativa dei CSV siciliani, al percorso compiuto in questi 25 anni e alle prospettive future. Dopo i saluti istituzionali, sono previsti gli interventi di Chiara Tommasini, presidente di CSVnet, Giuseppe Montemagno, portavoce del Forum Regionale del Terzo Settore Sicilia, e Massimo Giusti, della Fondazione ONC.

Alle 11:30 seguirà il talk show “I CSV siciliani prima e dopo la riforma”, con la partecipazione di Vito Puccio, presidente OTC Sicilia, Giuditta Petrillo, presidente CeSVoP, Santi Mondello, presidente CESV Messina, e Salvo Raffa, presidente CSV Etneo. Modera Giulio Sensi, giornalista e comunicatore sociale CSVnet.

Dopo la pausa pranzo, dalle 15:00 alle 18:30, la seconda sessione, intitolata “Il Terzo Settore che genera futuro”, sarà dedicata al tema “Capitale sociale, comunità e sviluppo territoriale”. La relazione introduttiva sarà affidata a Ennio Ripamonti, che interverrà su “Comunità, partecipazione e capitale sociale: il volontariato come generatore di territori generativi”.

Alle 16:30 si terrà un panel con Carola Carazzone di Assifero, Stefano Consiglio, presidente della Fondazione CON IL SUD, Pierluigi Catalfo dell’Università degli Studi di Catania, e Cristiano Caltabiano della Fondazione Terzjus. Le conclusioni, previste per le 18:00, saranno affidate a Giulio Sensi.

La registrazione dei partecipanti sarà aperta dalle ore 9:00.