Catania. Da Librino a Picanello, il calcio disegna la città: al via il 2° Campionato cittadino

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CATANIA – Un campionato di calcio che dura quasi un anno, attraversa tutta la città e mescola quartieri, età e generi. È il 2° Campionato cittadino, organizzato dalla cooperativa Futura ’89 con tredici centri educativi finanziati dal Comune di Catania, coordinati dall’Hub di servizi per minori Piazza Bovio nel quartiere di San Berillo. Da marzo a novembre, diciotto squadre e quasi duecento minori si incontrano ogni settimana su campetti sparsi per la città — da Librino a Picanello, da Barriera alla zona della Fiera — per giocare a pallone e, nel frattempo, imparare a conoscersi.

Il campionato è articolato in due fasce: la prima per i nati tra il 2012 e il 2014, la seconda per i nati tra il 2017 e il 2019 (entrambe con possibile estensione alle annate successive, a discrezione dei referenti). Le squadre sono di genere misto. Ogni centro ospita a turno gli avversari, e al fischio finale scatta il terzo tempo: come nel rugby, la squadra di casa offre la merenda agli ospiti. L’avversario diventa così compagno di merenda, e spesso di amicizia.

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Il girone di andata si conclude giovedì 25 giugno con un appuntamento polisportivo all’impianto sportivo Zia Lisa (via Fontanarossa 11), dalle 16,30 alle 19,30. Per l’occasione i ragazzi saranno ridistribuiti in squadre nuove — miste per genere e per centro di provenienza, con non più di due bambini dello stesso centro per squadra — e si sfideranno in otto discipline: dodgeball, pallaguerra, calcio, staffetta e fondo, flag rugby, basket o gioco d’acqua e danze coreografiche. La giornata si chiuderà con la merenda e i saluti finali.

A settembre riprenderà il girone di ritorno, che si concluderà a dicembre con la cerimonia di premiazione: medaglie per tutti i partecipanti, una coppa per i vincitori di ciascuna fascia.

A organizzare e giocare sono: Cag Casa Madre Morano, Cag Cibali, Hub Crogiolo, Hub I Girasoli, Hub Istituto San Francesco di Paola, CAG Mosaico, Hub Piazza Bovio, Hub Punto a Capo, Cag Sacro Cuore Barriera, Hub Solidarietà che passione, Cag Talità Kum, Hub Villa Fazio, Cag Villaggio del Magnificat.

Il campionato è governato da un’Assemblea dei centri educativi, a cui partecipano dei referenti, che si riunisce per calendarizzare le partite, gestire eventuali controversie e tenere aggiornata l’amministrazione comunale. Gli operatori dell’Hub Piazza Bovio Alberto Incarbone e Cristiano Licata ne facilitano i lavori.