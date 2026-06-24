Catania: due giorni di studio con il Convegno dei Tecnologi alimentari

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Prende il via oggi a Catania l’appuntamento con il Convegno nazionale della SISTAL – Società Italiana di Scienze e Tecnologie Alimentari, evento annuale e itinerante che, dopo la parentesi bolognese dell’anno scorso, per questa edizione 2026 ha scelto proprio il capoluogo etneo per il suo svolgimento.

Due giornate, oggi mercoledì 24 e domani giovedì 25 giugno, durante le quali sarà approfondito il tema: “Dalla ricerca all’innovazione nelle tecnologie alimentari”, attraverso relazioni, interventi e contributi scientifici dei soci partecipanti, almeno un centinaio, tutti docenti delle Università italiane e di alcune prestigiose Università straniere, cui si aggiunge un nutrito gruppo di assegnisti e dottorandi del settore da tutta Italia.

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A organizzare l’appuntamento è la stessa SISTAL, con il patrocinio del Comune di Catania, Università degli Studi di Catania – Di3A(Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente), AISSA(Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie), e con il supporto di numerosi partner, tra cui il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari e l’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Sicilia e Sardegna.

Scenario dell’evento, la sede del Di3A, il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania, in via Santa Sofia, dove già nella giornata di oggi prenderanno il via i lavori a partire dalle ore 14,00 con la cerimonia di apertura, a cui prenderanno parte, tra gli altri: il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Catania, Enrico Foti, il sindaco del capoluogo etneo, Enrico Trantino, il direttore del Di3A, Mario D’Amico, il presidente nazionale SISTAL, Dino Mastrocola, il docente ordinario del Di3A, Biagio Fallico, e la presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari, Laura Mongiello.

In particolare, come sottolineato dagli stessi organizzatori, questa nuova edizione 2026 SISTAL, tutta etnea, sarà dedicata alla figura del prof. Giovanni Spagna, ordinario di Scienze e tecnologie alimentariall’Università di Catania, apprezzato in ambito scientifico nazionale e internazionale, scomparso nel 2016 e che ha lasciato una profonda e significativa eredità scientifica, culturale e accademica, oltre che umana,in moltissimi studenti, ma anche tra i propri colleghi e che oggi si ritrovano a Catania anche per omaggiare il suo ricordo e la sua figura.

Un evento nazionale, dunque, ma di spessore anche internazionale, con interventi di docenti e ricercatori di Università straniere, tra cui la studiosa Rosa Maria Blanco Martin (Csic – Consejo Superior de Investigation Cientifica, Madrid) e il prof. Vincenzo Fogliano(Università di Wageningen, Olanda).

Si andrà così ad approfondire tematiche molto importanti e attuali che riguardano i prodotti agroalimentari e la loro lavorazione e conservazione, con le sessioni di lavori dedicate a: Qualità dei prodotti e tecnologie di conservazione, Metodologie analitiche e approcci integrati, Strategie di processo, Componenti funzionali e nuove formulazioni, Innovazioni di processo e Scaling Up, Evoluzione delle materie prime e dei prodotti alimentari.

A conclusione dell’evento, infine, nella mattinata di venerdì 26 giugno, oltre allo svolgimento dell’Assemblea ordinaria dei soci, ci sarà la proclamazione del Miglior contributo orale e del Miglior Poster alla SISTAL 2026 e l’assegnazione del Premio “Fondazione Prof. Roberto Massini – ETS”.