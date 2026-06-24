Lions Club Lentini e Priolo Gargallo celebrano la Charter Night: si chiude l’anno sociale 2025/2026

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LENTINI – Si svolgerà, venerdì 26 giugno 2026, alle 19, nella sala conferenze dell’Hotel Nettuno di Catania, la 57^ Charter Night del Lions Club di Lentini e la 38^ Charter Night del Lions Priolo Gargallo che chiuderanno l’anno sociale 2025/2026. Lo hanno annunciato le presidentesse dei due club service Maria Teresa Raudino e Mariangela Musumeci. Nel corso della cerimonia si terrà il rituale “passaggio del martello” e le relazioni conclusive dell’anno sociale. Gli invitati alla “festa di compleanno” dei due sodalizi, saranno accolti dalle presidentesse del Lions Lentini Maria Teresa Raudino, coadiuvata dalla segreteria Elisa Lombardo e dal cerimoniera Loredana Fidone mentre per il Lions PrioloGargallo dalla presidentessa Mariangela Musumeci , coadiuvata dal segretario Francesco Petrarca e dalla cerimoniera Maria Luisa Vanacore. Nel corso della serata saranno presentati nuovi soci che entrano così nella grande famiglia lionistica. Saranno presenti all’evento il Governatore del distretto Lions 108Yb Sicilia, il presidente della Zona 19 Rossella Marchese, il presidente della VII circoscrizione Fabio Gaudioso, gli officer distrettuali, i rappresentanti dei club service di Lentini e dei Lions club della circoscrizione VII di Siracusa. Nel corso del cerimoniale saranno presentati i componenti dei consigli direttivi, del cerimoniale e dei revisori dei conti. Durante la serata saranno anche consegnati i pin ai soci che hanno portato avanti i progetti lionistici.