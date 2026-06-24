Rugby, il Cus Catania al “3° Torneo Internazionale dello Stretto” con due formazioni: gli Old e i campioni regionali Under 18

Il passato e il futuro in un contesto cosmopolita. Test match CUS Catania U18 - Brecon Rugby Football Club U18 (Galles). I veterani degli Old Cus Catania in campo contro i Grifoni, gli Old Syrako e il Dream Team Vet. Appuntamento il 26 e 27 giugno allo Stadio del Rugby “Arturo Sciavicco” di Sperone (Messina)

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MESSINA – Il CUS Catania Rugby ha risposto presente alla chiamata dell’Old Rugby Messina 1980, organizzatore del 3° Torneo Internazionale dello Stretto, in programma il 26 e 27 giugno prossimi, allo Stadio del Rugby “Arturo Sciavicco” di Sperone (Messina).

Incarnando lo spirito della manifestazione dedicata ai valori del rugby nel passaggio di consegne tra i veterani e i giovani talenti, il CUS Catania sarà in campo con le due formazioni Old Rugby e U18 rappresentando quindi il presente, il passato e il futuro del movimento rugbistico del Centro Universitario Sportivo etneo.

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Significativa la componente internazionale, che vedrà la partecipazione del Brecon Rugby Football Club U18, la squadra gallese impegnata nel test match contro il CUS Catania Rugby U18.

Dopo aver vinto il titolo regionale U18 per il secondo anno consecutivo e aver disputato la finale del campionato interregionale, i giovani cusini aggiungeranno un nuovo tassello nella loro esperienza sportiva misurandosi contro lo storico club gallese ricco di tradizione. Scenderanno in campo al Rugby Messina Arturo Sciavicco sabato 27 giugno, alle 17.00. L’incontro sarà articolato in due tempi da 35 minuti, separati da un intervallo di 10. A prescindere dal risultato sarà comunque un affascinante test match internazionale.

“La partita dei nostri Under 18 contro la formazione gallese – ha detto Nino Puleo resp. della sezione Rugby del CUS Catania – sarà un’ottima prova per testare ulteriormente le loro capacità oltre che preziosa occasione per confrontarsi contro uno storico club. È risaputa la tradizione rugbistica del Galles, nazione simbolo del rugby mondiale. Per questo siamo orgogliosi che i nostri atleti abbiano l’opportunità di potersi misurare con un club ricco di tradizione come il Brecon Rugby Football Club. In campo così come nella vita, puntiamo alla crescita dei nostri ragazzi. Conoscere realtà diverse dalla propria, è uno degli strumenti più importanti nella formazione di un atleta perché consente di conoscere nuove culture e abitudini sportive, modi diversi di interpretare il gioco, e contribuisce ad ampliare il proprio bagaglio umano oltre che rugbistico”.

Il 3° Torneo internazionale dello Stretto vedrà naturalmente la partecipazione attiva dei veterani, tra cui gli Old Cus Catania, che saranno in campo nella formula a girone all’italiana, contro i Grifoni, gli Old Syrako e il Dream Team Vet. Gli incontri saranno disputati su due tempi da dieci minuti ciascuno, poi il consueto e tradizionale terzo tempo seguito dalla premiazione del Torneo Veterani.