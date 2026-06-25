Polizia di Stato e CUS Catania insieme per il Campus estivo: due giornate dedicate a sicurezza, sport e legalità

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CATANIA – La Polizia di Stato al servizio della comunità anche attraverso iniziative di sensibilizzazione sulla sicurezza e il rispetto delle regole. Venerdì 26 e lunedì 29 giugno, alla Cittadella universitaria, gli agenti della Polizia di Stato di Catania incontreranno le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi (dai 6 ai 14 anni) che stanno frequentando il Campus sportivo estivo negli impianti del CUS Catania.

Il progetto di sensibilizzazione è stato avviato lo scorso anno per far comprendere ai più giovani anche attraverso l’esempio e giochi specifici quali sono le attività che la Polizia compie quotidianamente. Grazie a un percorso studiato ad hoc dallo staff tecnico del Centro Universitario Sportivo di Catania con l’ausilio dei poliziotti, i partecipanti saranno suddivisi in 15 gruppi per fasce d’età. Gli incontri si susseguiranno dalle 8.30 alle 12.00.

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Per rafforzare ulteriormente la collaborazione tra CUS Catania e Polizia di Stato, quest’anno è previsto un focus sulla componente sportiva vista la presenza di una rappresentanza delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato. Sarà spiegato ai ragazzi come diventare atleti professionisti all’interno dell’amministrazione della Pubblica sicurezza, con i bandi di concorso attivi per entrare a far parte delle Fiamme Oro, e saranno altresì spiegate le funzioni di inclusione e prevenzione attraverso le sezioni sportive giovanili.

Venerdì 26 giugno, nella prima delle due giornate previste, oltre ai poliziotti della Questura di Catania, allo staff e ai collaboratori del Cus Catania, sarà presente il presidente del Centro Universitario Sportivo etneo Massimo Oliveri.

COME SARANNO ARTICOLATE LE DUE GIORNATE DI SENSIBILIZZAZIONE

In un’area del campo di rugby della Cittadella universitaria saranno allestite 7 aree tematiche per ospitare i poliziotti della Questura di Catania e delle Specialità della provincia.

La Polizia Scientifica illustrerà le tecniche investigative utilizzate sulla scienza del crimine; la Squadra Cinofili , effettuerà dimostrazioni operative dei controlli sulle persone e nei luoghi con le unità cinofile antidroga e antiesplosivo; il Nucleo Artificieri chiarirà cosa sono gli ordigni esplosivi anche attraverso l’impiego del robot in dotazione per il disinnesco in sicurezza.



I poliziotti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico , a bordo delle volanti e delle moto volanti, illustreranno la strumentazione di bordo utilizzata nell’attività di controllo del territorio, spiegando anche l’uso del drone.



Attraverso un percorso didattico da fare con l’ausilio di particolari occhiali che alterano la realtà deformandola, la Polizia Stradale spiegherà la guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti per far comprendere i pericoli derivanti dallo stato di alterazione psicofisica. Il Reparto a cavallo spiegherà la funzione di controllo istituzionale nelle ville, parchi, spiagge.

Infine, come detto, sarà presente anche la rappresentativa delle Fiamme Oro .