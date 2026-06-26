Catania, Emilio Longo sempre più in pole per la panchina: le ultime novità

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Forse il rebus panchina per il Catania sta per essere risolto. Emilio Longo, come riportato da Gianluca Di Marzio e La Sicilia, è in pole per diventare il nuovo allenatore dei rossazzurri. Il coach calabrese ieri ha salutato il Crotone tramite una nota ufficiale dopo due stagioni alla guida dei rossoblù. Resta sullo sfondo Fabio Caserta, anche se la pista sembra ormai essersi raffreddata.

Alla scoperta di Emilio Longo: calcio propositivo e grande attenzione alla tattica

Se il destino di Emilio Longo sarà rossazzurro, il Catania deciderà di sposare un progetto tecnico volto a un calcio offensivo e spregiudicato che porta un cambio di rotta importante rispetto alle ultime due stagioni sotto la guida di Mimmo Toscano. Infatti, Longo predilige il 4-2-3-1 utilizzato a Crotone, se non il 4-3-3 visto a Picerno. Non è affatto da escludere che l’allenatore in fase di mercato possa richiedere alcuni dei suoi uomini avuti in Calabria, oltre che in Sicilia potrebbe ritrovare Allegretto che ha avuto a Picerno (bisognerà vedere se il Catania rinnoverà il contratto al centrale in scadenza il 30 giugno 2026).

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Longo al momento sembra virare verso Catania, anche se nelle scorse settimane aveva quasi chiuso un accordo con il Foggia, società retrocessa sul campo in Serie D ma che verrà riammessa in C per via dell’esclusione della Ternana e alla rinuncia del Bra. Il presidente rossonero Casillo ieri a FoggiaTV ha dichiarato sulla situazione allenatore: “Non parlo di tesserati di altri, ma il Foggia non ha nulla da invidiare a nessuno. Siamo gente che rispetta la parola data: a prescindere dal nome, il club va avanti”.

Catania, Forte ai saluti: lo aspetta la Virtus Entella

Nel frattempo, sul fronte mercato, è ai saluti Francesco Forte. L’attaccante napoletano autore di 9 reti nella stagione appena conclusa, come riporta Gianluca Di Marzio, è vicinissimo a firmare con la Virtus Entella in Serie B. Forte era arrivato a Catania in prestito secco dall’Ascoli e il contratto coi bianconeri era in scadenza il 30 giugno 2026. Quindi, lo “squalo” si accorda a zero con la società ligure ed è senza dubbio una bella occasione per un salto di categoria per il giocatore classe 1993.