Francesco Gabbani domani alla Villa Bellini di Catania per l’unico concerto siciliano del suo tour

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Francesco Gabbani torna in Sicilia e sarà domani (27 giugno) alla Villa Bellini di Catania. Il concerto siciliano, prodotto da A1 Concerti e organizzato da Giuseppe Rapisarda Management e Agave Spettacoli, è inserito nel calendario del Wave Summer Music e fa parte della programmazione del Catania Summer Fest, la rassegna del Comune di Catania. I biglietti per il concerto sono disponibili online su Ticketone, nei punti vendita abituali e al botteghino di Villa Bellini nel pomeriggio del concerto.

Il 2026 segna il decennale della pubblicazione di Eternamente ora, l’album che conteneva Amen, il brano con cui Gabbani vinse il Festival di Sanremo nella sezione Giovani e che ha rappresentato l’inizio di un percorso artistico straordinario. Il nuovo tour si preannuncia come un viaggio musicale: un racconto che intreccia i brani dell’ultimo disco ai grandi successi che hanno segnato il cammino dell’artista. In scaletta, una selezione dei suoi pezzi più noti, dai trionfi sanremesi alle hit che hanno fatto cantare e ballare il pubblico di tutta Italia, riproposti con sonorità rinnovate e arrangiamenti inediti, pensati per offrire un’esperienza intensa, autentica e coinvolgente.

Il concerto siciliano sarà l’occasione per ascoltare dal vivo “Summer Funk”, il nuovo singolo di Gabbani, in radio da venerdì 8 maggio.

È un brano ironico, brillante e profondamente contemporaneo, capace di trasformare il ritmo dell’estate in una riflessione sul nostro tempo. Tra groove coinvolgente e parole taglienti, la canzone mette in scena il contrasto tra apparenza e autenticità, tra desiderio di successo e bisogno di ritrovare sé stessi.

Attraverso immagini pop, simboli della società consumistica e riferimenti culturali spiazzanti, Summer Funk racconta una generazione sospesa tra ambizione, smarrimento e voglia di leggerezza. È il ritratto di chi inciampa, si perde, cambia direzione, ma sceglie comunque di continuare a ballare. Con il suo stile inconfondibile, capace di unire immediatezza e profondità, Gabbani confeziona un inno alla resilienza e alla libertà interiore.

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