Palermo e Monreale: due incontri istituzionali per l’Unione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

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Palermo – Prosegue l’impegno dell’U.I.R. – Unione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel consolidare il dialogo e la collaborazione con le Istituzioni militari e associative del territorio, promuovendo i valori della Costituzione, della legalità e dell’amore per la Patria.

Il 25 giugno 2026, il Vicepresidente regionale per la Sicilia e Delegato territoriale di Palermo dell’U.I.R., cav. dott. Nicola Barretta, è stato ricevuto presso la caserma “Ciro Scianna” di Palermo dal Comandante del 4° Reggimento Genio Guastatori, col. Pasquale Mannino.

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Durante il cordiale incontro, il vicepresidente regionale dell’U.I.R. ha illustrato le finalità statutarie dell’Associazione, soffermandosi sui valori della Repubblica, della legalità, dell’amore per la Patria e sul ruolo centrale della Costituzione italiana quale fondamento della convivenza civile.

Dalla piena condivisione di questi valori nasce la volontà di sviluppare una sinergia tra l’U.I.R. e l’Esercito Italiano, con l’obiettivo di promuovere iniziative rivolte alla cittadinanza e, in particolare, alle giovani generazioni, per diffondere i principi fondanti della Repubblica Italiana. Al termine dell’incontro, si è svolto il tradizionale scambio dei crest istituzionali: il cav. Nicola Barretta ha consegnato al col. Mannino il crest in ceramica dell’U.I.R., ricevendo in dono quello del 4° Reggimento Genio Guastatori.

Nella giornata di venerdì, nella suggestiva cornice di Poggio dei Normanni, a Monreale (PA), il cav. dott. Nicola Barretta, su invito del Presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, cav. prof. Nicolò Mannino, ha preso parte, insieme ad autorevoli rappresentanti delle istituzioni civili, militari, religiose e del mondo associativo, alle celebrazioni del XXV anniversario del Parlamento della Legalità Internazionale.

L’iniziativa ha rappresentato un significativo momento di riflessione sui valori della legalità, della giustizia, della responsabilità civile e della dignità della persona. Nel suo intervento, il Cav. Prof. Nicolò Mannino ha ripercorso il cammino del Parlamento della Legalità Internazionale, richiamando il valore della vocazione come autentica scelta di servizio, il sincretismo culturale quale strumento di dialogo tra popoli e culture e il significato di una speranza concreta, non sognante ma costruita quotidianamente attraverso l’impegno di chi si fa artefice del bene comune.

Al termine della cerimonia, il cav. dott. Nicola Barretta, accompagnato dagli amici Uir dott.ssa Alessia Pollina e dott. Girolamo Attesti, è stato ricevuto dal cav. prof. Nicolò Mannino, alla presenza del Prefetto Renato Cortese, Direttore Centrale dei Reparti Speciali della Polizia di Stato, la cui partecipazione ha conferito ulteriore prestigio istituzionale alle celebrazioni del XXV anniversario.

Anche in questa occasione, al termine dell’incontro, si è svolto il tradizionale scambio dei crest istituzionali: il rappresentante dell’U.I.R. ha consegnato il crest in ceramica dell’Associazione al cav. prof. Nicolò Mannino e al Prefetto Renato Cortese.

I significativi incontri istituzionali hanno confermato il costante impegno dell’U.I.R. nel promuovere il dialogo con le associazioni e con le realtà che condividono i principi della Costituzione, della memoria storica, della legalità e della formazione delle giovani generazioni, contribuendo alla diffusione della cultura della legalità e dei valori fondanti della Repubblica Italiana.