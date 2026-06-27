Per il progetto Palcoscenico Catania l’esclusivo  laboratorio “L’arte del pupo in un gioiello” della Compagnia Arte Pupi dei Fratelli Napoli 

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CATANIA – Nuovo entusiasmante appuntamento con “La Compagnia Arte Pupi dei Fratelli Napoli per il progetto “Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini 2026” finanziato dal Fondo Nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, che lunedì 29 giugno, alle ore 16.00, negli spazi della Chiesa di San Giorgio e San Dionigi di via Acquicella, daranno vita all’esclusivo Laboratorio di lavorazione dei metalli dal titolo “L’arte del pupo in un gioiello”.

“Sarà un interessante percorso teorico-pratico dedicato ad una forma di artigianato unica nel suo genere- dichiara Davide Napoli- la lavorazione dei metalli secondo tecniche toreutiche risalenti alle botteghe medievali, le stesse utilizzate dalla nostra famiglia nel corso della sua storia per la realizzazione delle armature dei pupi da teatro, finalizzata alla produzione di originali monili in alpacca, rame e ottone”.

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Il laboratorio è gratuito ed è accessibile agli appassionati e ai curiosi dagli 8 anni in su esclusivamente tramite prenotazione.