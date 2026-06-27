Teatro Stabile di Catania, operativo il nuovo C.d.A. Trantino “Scenari importanti per la cultura della nostra città”

Il sindaco Enrico Trantino insieme al presidente Salvatore Carrubba e al direttore Marco Giorgetti, delineano il percorso futuro dello Stabile etneo. Una stagione costruita sulle relazioni tra artisti, teatri e produzioni. Dal 6 luglio al via la campagna abbonamenti

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È stato ufficialmente presentato nel corso della conferenza stampa convocata dal sindaco Enrico Trantino a Palazzo degli Elefanti, il nuovo Consiglio di Amministrazione del Teatro Stabile di Catania formato da Salvatore Carrubba (Presidente), Enrico Nicosia (vice presidente), Francesca Maraviglia, Ida Nicotra e Carlo Iuvara e il Collegio dei Revisori dei Conti formato da Natale Costanzo, Alfio Leotta e Giovanni Falsone.

“Il Teatro Stabile appartiene alla città, ai cittadini e alla Sicilia. È un presidio culturale che deve continuare a essere un punto di riferimento per il pubblico, per i giovani, per il mondo della scuola e per l’intero sistema culturale regionale, rafforzando al tempo stesso la propria presenza nel panorama nazionale e internazionale, pur mantenendo l’ancoraggio alla tradizione siciliana. Sono convinto che, lavorando insieme, sapremo rafforzare ulteriormente il ruolo del Teatro Stabile di Catania come motore culturale della città e protagonista della scena teatrale italiana. Un importante risultato in linea con il prestigio e la storia di un grande teatro dal cuore siciliano che guarda avanti a nuovi e importanti scenari nazionali e internazionali”, ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino.

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“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza del valore che il Teatro Stabile di Catania rappresenta per la città, per la Sicilia e per il panorama culturale nazionale. Il nuovo CdA lavorerà in piena sintonia con la Direzione e con i soci dell’Ente per consolidarne la credibilità istituzionale, garantirne la sostenibilità e accompagnarne il percorso di crescita. Qualità artistica, equilibrio gestionale e responsabilità istituzionale saranno i principi che guideranno il nostro lavoro, con l’obiettivo di consolidare il ruolo del Teatro Stabile come punto di riferimento culturale per la città, la Sicilia e il panorama nazionale”,ha dichiarato il presidente Salvatore Carrubba che si è dichiarato onorato di poter mettere a disposizione della sua città le proprie competenze.

“La definizione della nuova governance rappresenta un passaggio importante per il TSC e completa un percorso istituzionale fondamentale per affrontare con piena operatività le sfide dei prossimi anni. Ringrazio il presidente Salvatore Carrubba, il vicepresidente Enrico Nicosia, i consiglieri e il Collegio dei Revisori dei Conti per la disponibilità e il senso di responsabilità con cui hanno assunto questo incarico”, ha dichiarato il direttore Marco Giorgetti, che ha ringraziato il sindaco Trantino e l’Amministrazione comunale per l’attenzione e il sostegno costantemente assicurati al TSC.

Alla conferenza stampa ha partecipato anche il grande danzatore Mikhail Baryshnikov e il direttore artistico del Watermill Center Charles Chemin. Il direttore del TSC ha spiegato: “Prosegue la collaborazione con il Watermill Center. Dopo la prima fase di lavoro ospitata a maggio, il Teatro Stabile di Catania sta portando avanti la seconda fase creativa di DON Q, uno degli ultimi progetti ai quali Bob Wilson aveva lavorato insieme a Mikhail Baryshnikov. Il film d’arte prosegue a partire dai disegni e dalle elaborazioni grafiche lasciate da Wilson e vede riunite a Catania tutte le componenti artistiche e tecniche in vista delle riprese. La presenza di Baryshnikov conferma la vocazione internazionale del TSC e la volontà di essere sempre più luogo di creazione, ricerca e dialogo con i grandi protagonisti della scena contemporanea”.

Il direttore Giorgetti, ha anticipato i primi quattordici titoli di “Materia viva”, la stagione 2026/2027 in programma al Teatro Verga:

· L.A.V.A., con concept e coreografia di Emio Greco, Pieter C. Scholten e Roberto Zappalà (ICK Dans Amsterdam, Scenario Pubblico/Compagnia Zappalà Danza e Teatro Stabile di Catania);

· People, Places & Things di Duncan Macmillan, con protagonista Anna Ferzetti e la regia di Pierfrancesco Favino (coproduzione Gli Ipocriti Melina Balsamo e Teatro Stabile di Catania);

· Orlando, la commedia di Giuseppe Dipasquale, liberamente ispirata al romanzo di Virginia Woolf (Marche Teatro, Teatro Stabile di Catania e Teatro Biondo Palermo), con Viola Graziosi, Arturo Cirillo e David Coco;

· Emigranti di Slawomir Mrożek, regia di Leo Muscato (Teatro Biondo Palermo, Accademia Perduta Romagna Teatri, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro Stabile di Catania e Teatro Stabile d’Abruzzo), con protagonisti Valerio Santoro e Claudio Casadio;

· Non si sa come di Luigi Pirandello con Franco Branciaroli, regia di Paolo Valerio (Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro de Gli Incamminati, Centro Teatrale Bresciano e Teatro Biondo Palermo);

· Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, regia di Giancarlo Nicoletti, con Federica Luna Vincenti e Alessio Vassallo (Goldenart Production, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e Teatro Biondo Palermo);

· Guerra civile da La Farsaglia, regia di Andrea De Rosa (TPE – Teatro Piemonte Europa, Teatro Stabile di Catania, LAC Lugano Arte e Cultura e Teatro Metastasio di Prato), con Daniele Russo e Giuseppe Sartori;

· Fratelli De Filippo, tratto dal libro Vita di Eduardo di Maurizio Giammusso, di e con Sergio Rubini (Best Live e Teatro Stabile di Catania);

· Otello di William Shakespeare, con Luca Lazzareschi, Federico Vanni e Mersila Sokoli, regia di Luca De Fusco (Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e Teatro Biondo Palermo);

· Non ti pago di Eduardo De Filippo con Salvo Ficarra, regia di Luca De Filippo (Gli Ipocriti Melina Balsamo, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale e Teatro Stabile di Catania);

· Le false confidenze di Pierre de Marivaux, con Elena Sofia Ricci e Arturo Cirillo che cura anche la regia (Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Marche Teatro e Teatro Stabile di Catania);

· Romeo e Giulietta di William Shakespeare, adattamento e regia di Paolo Valerio, con Giacomo Albites Coen (Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro Verdi di Trieste, Teatro Biondo Palermo, Teatro Stabile di Catania e Centro Teatrale Bresciano);

· Autodifesa di Caino di Andrea Camilleri, diretto e interpretato da Luca Zingaretti (Zocotoco e Fondazione Teatro della Toscana);

· Platonov di Anton Čechov, regia di Peter Stein, con protagonista Maddalena Crippa (Tieffe Teatro Milano, Fondazione Teatro di Roma, Teatro Stabile di Catania e Teatro Biondo Palermo).

La stagione completa e le linee di lavoro per il futuro saranno presentate nei prossimi giorni.

La campagna abbonamenti prenderà il via il 6 luglio 2026. Gli abbonati potranno confermare il proprio posto esercitando il diritto di prelazione entro il 25 luglio 2026.

Tra le anticipazioni, fuori abbonamento, il tour teatrale Feminae della cantante Tosca, in programma il 15 febbraio 2027.